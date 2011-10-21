«АрселорМиттал Кривой Рог» выделило более 1,3 млн. грн. двум больницам
На приобретение медицинского оборудования
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» выделило более 1,3 млн. грн. двум городским больницам Кривого Рога на приобретение медицинского оборудования.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре компании.
Согласно сообщению, 575 тыс. грн. использованы на приобретение аппарата «Искусственная почка» и электрохирургического аппарата сварки тканей для городской больницы №2. В городской клинической больнице №8 установлено оборудования ультразвуковой диагностики стоимостью 800 тыс. грн.
«Ранее подобное оборудование использовалось только в областных больницах региона, медучреждениям Кривого Рога оно было недоступно», - говорится в сообщении пресс-центра.
В 2010 г. на средства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 3,5 млн. грн. в трех городских больницах Кривого Рога были проведены ремонты.