Во фракции «БЮТ-Батькивщина» заявляют о возбуждении в отношении Тимошенко 11 уголовных дел

Народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ (фракция «БЮТ-Батькивщина») заявляет о возбуждении в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО 11 уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«На сегодняшний день, по нашей информации, прокуратурой рассматривается 11 таких дел, и, скорее всего, буквально в эти часы мы услышим очередной отчет генерального прокурора по этому вопросу, то есть об открытии и возобновлении следствия по 11 уголовным делам», - заявил С.СОБОЛЕВ.

По его словам, эти уголовные дела были «закрыты украинскими судами, а по 6 из 11 этих дел было решение Верховного Суда Украины, причем ВСУ во времена президентства Леонида КУЧМЫ, когда этот суд возглавлял господин МАЛЯРЕНКО».

«Мы понимаем, что дело, которое так долго претворял в жизнь КИРЕЕВ, не имеет никакого продолжения, поэтому нужно открывать новые уголовные дела, причем по эпизодам 10-15 летней давности», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

Он отметил, что в Украине совершается «беспрецедентное давление на органы прокуратуры, СБУ и другие силовые структуры с одной целью – не допустить оппозицию к выборам».