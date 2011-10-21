Главное на 21 октября (день)

Финансы

Страны СНГ могут ввести защитные меры в случае создания ЗСТ Украины и ЕС

Москва. Станы СНГ могут ввести защитные меры для украинских товаров в случае создания зоны свободной торговли Украины и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭс Сергей ГЛАЗЬЕВ, комментируя соглашение о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

«Угрозы, которые могут здесь возникнуть, связаны с тем, что каждое из государств сохраняет самостоятельность в поиске третьих партнеров, с которыми они могут тоже заключать соглашения о Свободной торговли. Я специально говорю это для Украины потому, что, как мне кажется, угроза этому соглашению (о ЗСТ в рамках СНГ) главным образом исходит от того проекта соглашения о ЗСТ с ЕС, который Украина сейчас готовит», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он сообщил, что в этом договоре есть специальная статья, которая оговаривает, что если кто-то из сторон заключает отношения о свободной торговле с третьей стороной, тогда необходимо проводить консультации.

«В случае, если, раскрытие нашей зоны свободной торговли через одного из участников какому-то третьему крупному партнеру угрожает интересам других сторон, могут проводится консультации, и на их основании – вводится меры по защите общего рынка», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он подчеркнул, что эта угроза вполне реальна с учетом того, что не очень хорошо обстоят дела с администрированием правил происхождения товаров.

С.ГЛАЗЬЕВ подчеркнул, что открытие украинского рынка для ЕС, а через ЕС и для Турции очень беспокоит.

«Консультации на эту тему не проводилось, и я не исключаю, что в любой момент одна из сторон потребует консультаций с Украиной по поводу зоны свободной торговли с ЕС», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

По его словам, в этом случае, если правительства сочтут, что возникает угроза для взаимной торговли, это соглашение может начать размываться.

«Вместо дальнейшей интеграции мы можем получить новые барьеры», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было заявлено о подписании соглашения о создании зоны свободной торговли.

20 октября Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части Соглашения об ассоциации. По словам комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де ГУХТА, это позволит завершить технические переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговки, до конца года.

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В Греции парламент утвердил программу бюджетной экономии

Парламент Греции окончательно утвердил программу по введению жестких экономических мер в стране. В рамках новых мер власти Греции увеличат налоги и сократят заработную плату, передает Reuters.

После принятия данных мер Греция получит очередной транш кредитов, которые удерживают страну от дефолта.

За принятие программы жестких мер проголосовали все депутаты правящей социалистической партии, за исключением одного.

В Греции продолжаются беспорядки. Они начались после мирных демонстраций против введения мер жесткой экономии.

Вчера на демонстрацию в Афинах вышли десятки тысяч человек, протестующих против нового закона, проект которого сейчас обсуждается в парламенте – во время жестоких столкновений в Афинах погиб человек.

Десятки людей обратились за медицинской помощью, после того как сотни анархистов атаковали демонстрацию коммунистов, собравшуются у здания парламента.

Полиция разгоняла акцию протеста слезоточивым газом.

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Пятницкий: при позитивном сценарии торговая часть соглашения с ЕС может заработать с 2013 года

Брюссель. Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ считает, что при очень позитивном сценарии торговая часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС может заработать с 2013 года.

Об этом он заявил в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«При очень позитивном сценарии - с 2013-го, но все бывает», - сказал Уполномоченный Кабмина.

Он отметил, что многое будет зависеть, в том числе, и от «содержательно-бюрократических» процедур, которые заключаются в обсуждении соглашения в Верховной Раде Украины и Европарламенте, а также в Совете ЕС.

«А учитывая, что у нас еще и в 2012 году выборы в парламенте, то это добавляет элемент дискуссионности», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что в Украине соглашение будет ратифицироваться в целом. Что же касается Европарламента, то фактически в нем одномоментно будет ратифицировано целое соглашение об ассоциации и временное соглашение, покрывающее только торговую часть, которая входит в компетенцию ЕС.

Как отметил директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА, решение в Европарламенте о целом соглашении об ассоциации и временном соглашении с Украиной будет приниматься одновременно.

«Нет такого, что они приняли все соглашение, а потом думают, принимать им временное или нет. Почему, потому что даже конституционно все это сводится к тому, что один институт не может дважды давать согласие на одно и то же. Просто, когда ратифицирует Европарламент, то его границы полномочий заканчиваются тем, что входит во временное соглашение. То есть, он не ратифицирует то, что входит в компетенцию стран-членов», - сказал представитель Минагрополитики.

В.ПЯТНИЦКИЙ также напомнил график вступления в силу предыдущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

«Оно было подписано в 1994 году, Украина его ратифицировала в том же году, а временное соглашение по торговле стало действовать только в 1996 году, полноценно же все соглашение было ратифицировано и вступило в силу в начале 1998 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения соглашения о свободной торговли, которое станет частью соглашения об ассоциации с ЕС.

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ТЭК

НКРЭ с ноября повысила тарифы энергоснабжающих компаний

Национальная комиссия регулирования элетроэнергетики пересмотрела тарифы энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии по регулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Тарифы компаний пересмотрены в связи с повышением уровня заработной платы для сотрудников облэнерго в среднем на 8,4%.

Тарифы вступят в силу с 1 ноября.

В частности, НКРЭ повысила тариф «Винницаоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) на 4,9% – до 26,51 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) на 5,22% – до 149,49 грн. за МВт/ч. Тариф «Винницаоблэнерго» на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 7,5% - до 10,66 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) на 7,42% – 53,3 грн. за МВт/ч.

Тариф «Волыньоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 7,8% – до 15,47 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 5,54%, до 131,76 грн. за МВт/ч. Тарифы компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,53% – до 11,1 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,59%, до 55,51 грн. за МВт/ч.

Тариф «Днепрооблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,96% – до 22,15 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 1,3%, до 78,48 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 2,2% – до 1,85 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 1,76%, до 9,23 грн. за МВт/ч.

Тариф «Донецкоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 5,28% – до 25,94 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 6,6%, до 126,32 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 8,09% – до 6,01 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 8,09%, до 30,5 грн. за МВт/ч.

Тариф «Житомироблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 5,13% – до 35,63 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – повышен на 5,14%, до 185,49 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,64% – до 6,42 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,68%, до 32,09 грн. за МВт/ч.

Тариф «Закарпатьеоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 9,85% – до 27,67 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 5,54%, до 147,89 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 7,02% – до 12,05 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 7,02%, до 60,25 грн. за МВт/ч.

Тариф «Запорожьеоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 1,97% – до 8,78 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – повышен на 3,65%, до 98,04 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 4,2% – до 2,98 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 4,2%, до 14,9 грн. за МВт/ч.

Тариф «Киевэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 2,09% – до 6,36 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 1,71%, до 79,69 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 2,9% – до 4,25 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 5,42%, до 21,77 грн. за МВт/ч.

Тариф «AES Киевоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,8% – до 14,14 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 1,37%, до 108,53 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 2,69% – до 3,82 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 2,63%, до 19,1 грн. за МВт/ч.

Тариф «Кировоградоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 2,13% – до 32,6 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,8%, до 190,52 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 5,6% – до 6,22 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 5,53%, до 31,1 грн. за МВт/ч.

Тариф «Крымэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 3,71% – до 32,42 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,15%, до 131,48 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,19% – до 811,84 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,17%, до 59,21 грн. за МВт/ч.

Тариф «Луганского энергетического объединения» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 6,19% – до 23,34 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – повышен на 6,33%, до 148,6 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 3,09% – до 5 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 2,93%, до 24,98 грн. за МВт/ч.

Тариф «Львовоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 11,95% – до 41,58 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 6,47%, до 173,36 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,71% – до 5,25 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,83%, до 26,26 грн. за МВт/ч.

Тариф «Одессаоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 4,13% – до 22,2 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 3,99%, до 120,74 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 7,89% – до 6,02 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – повышен на 7,74%, до 30,08 грн. за МВт/ч.

Тариф «Полтаваоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 6,97% – до 26,85 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 6,55%, до 156,27 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 4,93% – до 10,64 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 4,93%, до 53,18 грн. за МВт/ч.

Тариф «Прикарпатьеоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 3,55% – до 39,93 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 5,17%, до 204,69 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,18% – до 10,83 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,18%, до 54,13 грн. за МВт/ч.

Тариф «AES Ривнеэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,18% – до 16,38 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 0,25%, до 130,26 грн. за МВт/ч. Тарифы компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) и мелким потребителям (II группа) сохранены на действующем уровне 4,24 и 21,2 грн. за МВт/ч соответственно.

Тариф «Севастопольэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 2,14% – до 10,97 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 3,84%, до 88,47 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,05% – до 2,63 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,3%, до 13,16 грн. за МВт/ч.

Тариф «Сумыоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 5,67% – до 39,31 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 5,52%, до 173,43 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 3,45% – до 10,49 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 3,45%, до 52.47 грн. за МВт/ч.

Тариф «Тернопольоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен 8,38% – до 31,8 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 6,06%, до 162,68 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,39% – до 10,33 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,41%, до 51,65 грн. за МВт/ч.

Тариф «Харьковоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 2,81% – до 17,56 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,41%, до 131,75 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 3,3% – до 8,45 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 3,23%, до 42,23 грн. за МВт/ч.

Тариф «Херсоноблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 4,22% – до 17,64 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – повышен на 4,56%, до 132,13 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,97% – до 8,13 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,95%, до 40,63 грн. за МВт/ч.

Тариф «Хмельницкоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 5% – до 34,67 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,65%, до 157,03 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 6,87% – до 10,73 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 6,95%, до 53,67 грн. за МВт/ч.

Тариф «Черкассыоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 5,11% – до 30,66 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,87%, до 130,07 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 5,36% – до 9,24 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 5,36%, до 46,18 грн. за МВт/ч.

Тариф «Черновцыоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 6,45% – до 20,31 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 5,57%, до 122,04 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 4,61% – до 6,35 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 4,68%, до 31,76 грн. за МВт/ч.

Тариф «Черниговоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 6,67% – до 29,89 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 5,32%, до 173,41 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 3,55% – до 9,93 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 3,59%, до 49,66 грн. за МВт/ч.

Тариф «Предприятия электрических сетей – Энергоуголь» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 6,25% – до 22,03 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 6,48%, до 109,91 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 8,17% – до 5,96 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 8,17%, до 29,8 грн. за МВт/ч.

Тариф «Сервис-Инвест» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 1,4% – до 15,92 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 2,13%, до 90,04 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 2,38% – до 1,72 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 2,74%, до 8,62 грн. за МВт/ч.

Тарифы для ГП «Региональные электросети» (бывшее ОАО «Укрэнергоуголь») с 1 ноября вырастут на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) на 5,34% – до 20,71 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 6,22%, до 67,99 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 4,27% – до 5,37грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 4,39%, до 26,86 грн. за МВт/ч.

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Украина продлила на два месяца спецрасследование по импорту нефтепродуктов

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) продлила на 60 дней специальное расследование в отношении импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензин марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом сказано в сообщении МКМТ, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, МКМТ рассмотрела поданные Министерством экономического развития и торговли Украины материалы о ходе проведения спецрасследования.

По результатам рассмотрения, в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину», комиссия приняла решение об увеличении срока проведения расследования на 60 дней.

Напомним, согласно законодательству, срок расследования составляет 270 дней, но может быть продлен до 330 дней.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину.

Инициатором спецрасследования является Минэнергоугля по ходатайству украинских НПЗ. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производства.

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Парламент Беларуси ратифицировал соглашение с РФ по строительству АЭС

Минск. Палата представителей Национального собрания Беларуси на закрытом заседании приняла законопроект о ратификации белорусско-российского соглашения о сотрудничестве в строительстве белорусской АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь,

об этом журналистам после ратификации сообщил заместитель министра энергетики Михаил МИХАДЮК, который представлял законопроект.

«В целях реализации мер, предусмотренных соглашением, российская сторона обязуется предоставить белорусской государственный кредит. Его размер и условия предоставления должны быть определены отдельным межправительственным соглашением», - сказано в документе.

В нем также оговорено, что российская сторона обеспечивает поставки, а белорусская сторона – закупки в течение всего периода эксплуатации энергоблоков АЭС ядерного топлива в виде готовых тепловыделяющих сборок, произведенных в Российской Федерации, в объемах, необходимых для начальной загрузки и всех последующих перегрузок этих энергоблоков.

«Отработавшее в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном соглашении», - подчеркнуто в документе.

Документом также ограничивается использование Беларусью полученных ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо другой военной цели.

Отмечается также, что ядерный материал, передаваемый белорусской стороне в рамках соглашения, не обогащается до значения 20% и более по изотопу урана-235, а также не обогащается и не перерабатывается без предварительного письменного согласия Российской Федерации.

Принятие данного документа в закрытом режиме в пресс-службе нижней палаты объясняют тем, что вопросы, которые в нем затрагиваются, связаны с интересами государственной безопасности.

Как сообщал УНИАН, что 11 октября ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ, компания Госкорпорации «Росатом») и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) подписали Контрактное соглашение о сооружении энергоблоков № 1 и 2 АЭС на территории Республики Беларусь. В соответствии с документом ввод первого блока АЭС состоится в 2017 году, второго – в 2018 году. В документе также определены основные обязательства сторон по сооружению АЭС, стоимость строительства, условия платежей и др. Контрактное соглашение является предварительным договором, а все его положения будут развернуты в генеральном контракте, который планируется подписать в начале следующего года.

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Агро

В сентябре зафиксирован рост цен 80% товаров потребительской корзины - НБУ

Высокий удельный вес продовольственных товаров в структуре индекса потребительских цен (ИПЦ) сдерживал рост ИПЦ, однако цены 80% товаров потребительской корзины выросли.

Об этом говорится в экспресс-оценке инфляции (сентябрь 2011 года), размещенной на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, изменение ИПЦ в сентябре составило 0,1% (-0,1% за вычетом сезонного фактора) по сравнению с 2,9% в сентябре прошлого года, что и определило существенное замедление инфляции в годовом измерении (до 5,9% по сравнению с 8,9% в августе).

Также указывается, что, как и в предыдущие 3 месяца, существенное влияние на изменение ИПЦ имели факторы предложения (изменение небазового ИПЦ – "минус" 0,8%, вклад в изменение ИПЦ - "минус" 0,3 п. п.).

Рост небазовой ИПЦ в годовом выражении замедлился до 3,6% (17,1% - в июне). За счет высокого урожая среди компонентов небазового ИПЦ в сентябре больше всего снижались цены на овощи и фрукты ("минус" 11,6% и "минус" 3,2% соответственно). Высокое внутреннее предложение при наличии ставок экспортной пошлины обусловило снижение цен на крупы и муку. Таким образом, сырые продукты в годовом измерении подешевели на 3,1% ("минус" 0,9% за месяц). Административные цены также снижались ("минус" 0,8% - изменение за месяц, вклад в ИПЦ - "минус" 0,1 п. п., годовые темпы составляли 12,8%) из-за падения цен на сахар.

Рост базового ИПЦ второй месяц подряд составляет 0,8% (вклад в ИПЦ — 0,4 п. п.). 0,5 п. п. роста базового ИПЦ обусловлено подорожанием продуктов питания с высокой степенью обработки.

Несмотря на укрепление номинального эффективного обменного курса гривни, узкий базовый ИПЦ вырос на 0,5%, однако годовые темпы роста непродовольственной инфляции остаются низкими (3%).

В НБУ отмечают, что в годовом измерении базовая инфляция продолжила замедление (до 8,1%) и приблизилась к целевому значения на конец 2011 года 7,9% (согласно меморандуму с МВФ).

Ускорение месячных темпов роста Индекса цен производителей (ИЦП) (1,2% в сентябре по сравнению с 0,5% в августе и 0,1% в июле) связано с повышением цен на электроэнергию на 4,6%.

Это, по мнению НБУ, обусловило ускорение годовых темпов роста ИЦП до 21,3%.

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ВР приняла закон о перечне участков недр

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон "О соглашениях о распределении продукции" относительно перечня участков недр.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 257 народных депутатов из 375, зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом исключены из Закона "О соглашениях о распределении продукции" и Кодекса о недрах ссылки на Перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых), которые могут предоставляться на условиях соглашений о распределении продукции.

Соответственно, выражение "включение определенного участка недр в этот Перечень" по тексту закона заменено словами "проведение конкурса на заключение соглашения о распределении продукции по отдельному участку недр".

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Завтра в Украине ночью - 2° мороза, днем - 11° тепла

В субботу, 22 октября, по Украине ночью - до 2° мороза, днем - 11° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра преимущественно без осадков, лишь в центральных областях, карпатском регионе и на севере Левобережья пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, на побережье Черного моря - до 10°, в западных и северных областях - от 2° мороза до 3° тепла; днем - 6-11° тепла, в южной части - 12-16°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11°.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 7-9° тепла.

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