Эксперты: Соглашение о ЗСТ с ЕС «готово к подписанию». Дело за политической волей двух сторон

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО считает, что соглашение о зоне свободной торговле с Европейским Союзом «совершенно готово к подписанию», дело за политической волей двух сторон.

Так он прокомментировал результаты переговоров украинской делегации по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС агентству персонального и стратегического консалтинга “Berta Communications”.

Эксперт считает достигнутые соглашения серьезным прорывом: «Особенно позитивно то, что достигнута договоренность практически по всем позициям, по которым, казалось, достигнуть компромисса достаточно сложно. Речь идет об автомобилестроении, рынке сельскохозяйственной продукции». Отмечая, что обеим сторонам в ходе переговоров пришлось идти на уступки, О.УСТЕНКО констатировал, что переговорный процесс, по крайней мере, в его технической части, закончен, и соглашение о свободной торговле «совершенно готово к подписанию».

«Дело теперь за политической волей двух сторон, и украинской, и европейской: начать реальное подписание договоров и последующую их ратификацию парламентами стран Евросоюза, и парламентом Украины», - резюмировал эксперт.

Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications" отметил сложность и интенсивность прошедших переговоров. Такими они были, по мнению эксперта, «прежде всего, из-за нежелания европейской комиссии давать украинским товарам большие преференции, давать им в значительной степени доступ к рынкам стран ЕС».

Учитывая это, а также достигнутые договоренности, Т.БЕРЕЗОВЕЦ заявил: «Переговоры, которые завершились в среду, следует считать сверхуспешными, поскольку Украине удалось договориться по нескольким принципиальным вопросам. Прежде всего, поскольку ЕС принял наиболее либеральные и наилучшие условия для всех стран-нечленов ЕС, касающиеся экспорта металлов. По крайней мере, для украинской металлургической промышленности ставка пошлины при экспорте в страны ЕС уменьшается на целых 5%. Кроме того, достигнуто принципиальное соглашение об увеличении экспорта украинских товаров агропромышленной отрасли. Это касается прежде всего подсолнечника, который составляет основную часть украинского сельскохозяйственного экспорта в страны Европейского Союза. Существенно увеличено количество автомобилей, которые будут ввозиться из стран Европейского Союза в Украину без пошлины, до 45 тыс. единиц ежегодно».

Политтехнолог подчеркнул особую роль первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА, под чьим руководством эти переговоры продолжались в течение долгого времени: «Клюеву удалось осуществить практически невозможное. Для сравнения, аналогичные переговоры перед подписанием соглашения об ассоциации и Зоне Свободной Торговли для той же Польши продолжались более пяти лет, Украина прошла путь за три года».

Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Института Горшенина также считает, что украинская делегация во главе с первым вице-премьером А.КЛЮЕВЫМ выполнила работу на отлично. Кроме того, он отметил роль Миссии Украины в Европейском Союзе.

«Украина получила режим наивысшей торговой и таможенной либерализации, который никогда не предлагался стране вне ЕС. Документ на столе, он готов к подписанию. Теперь дело за политическим руководством страны», - заявил эксперт.

При этом В.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что в риторике европейских чиновников и политиков появилась новая интонация: «Еще несколько дней назад они высказывали опасения, что Украина отказывается от европейского выбора, дрейфует в сторону России. Сегодня украинской стороне говорят примерно так: «Все, что зависело от ЕС для евроинтеграции Украины, мы сделали. И теперь Украина имеет возможность сама принять окончательное решение. Мы оставляем выбор за вами».

Напомнив, что Европейский парламент готовит резолюцию по Украине, в которой будет сформулирована консолидированная позиция стран, входящих в ЕС, по политической ситуации в Украине, В.ОМЕЛЬЧЕНКО констатировал: «В Брюсселе есть своеобразный раскол во мнениях относительно политических условий подписания договора о создании всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной. Страны так называемой «старых демократий», прежде всего Германия и Франция, занимают достаточно радикальную позицию: подписание договора о ЗСТ невозможно без выполнения Украиной политических требований. Другая позиция у группы стран – выходцев из бывшего соцлагеря, фронтменом которой выступает Польша. Ее позиция – снять политические требования к Украине”.

По оценке Игоря БУРАКОВСКОГО, руководителя Института экономических исследований и политических консультаций, переговоры очень близки к завершению: «Осталось некоторое количество технических деталей, которые всегда возникают на последнем этапе, но, как мне кажется, ключевые моменты уже согласованы». В то же время, отмечает эксперт, на последнем этапе «многое будет зависеть не столько от работы переговорщиков, которые заняты обсуждением экономических вопросов, сколько от общего экономического фона, в котором проходят сегодня переговоры, и тех политических событий, которые разворачиваются вокруг Украины».