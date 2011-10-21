Европарламент 27 октября будет голосовать по резолюции о ситуации в Украине

Европейский парламент 27 октября будет голосовать по поводу резолюции о текущей ситуации в Украине.

Соответствующий пункт содержится в повестке дня пленарного заседания Европарламента, которое будет проходить 24-27 октября в Страсбурге, сообщается в информационном бюллетене на официальном сайте Европейского парламента.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Европейском парламенте состоялись срочные дебаты относительно ситуации в Украине, во время которых депутаты в целом высказались за продолжение переговоров с Украиной относительно Соглашения об ассоциации.

Вместе с тем многие депутаты подчеркнули необходимость направить украинской власти четкий сигнал о том, что если ситуация с демократией не улучшится, подписание Соглашения будет отложено на неопределенное время. По результатам этих дебатов Европарламент запланировал принять резолюцию о ситуации в Украине на своей следующей пленарной сессии в Страсбурге, которая состоится 24-27 октября.