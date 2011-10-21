ЕС парафирует Соглашение об ассоциации с Украиной до 2012 года - польские эксперты

Варшава. Европейский Союз, невзирая на значительное ухудшение отношений с украинской властью из-за криминального преследования лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, парафирует договор об ассоциации с Украиной до 2012 года.

Такое мнение выразили эксперты польского аналитического Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) в специальном комментарии, переданном УНИАН.

„Невзирая на серьезный кризис в отношениях Евросоюза с Украиной, который вырисовывается, до сих пор существует большой шанс на завершение переговоров и парафирование до конца этого года договора об Ассоциации. Это вариант приемлем как для Украины, так и для Брюсселя”, - написали аналитики.

Эксперты назвали ошибочным предположение политиков правящей в Украине с 2010 года Партии регионов, что Евросоюз также согласится на подписание и ратификацию договора об ассоциации, невзирая на последующее развитие „дела ТИМОШЕНКО”.

„Можно допустить, что в Киеве перевесило убеждение, что договор об ассоциации также важен для ЕС, и процесс его внедрения будет продолжаться, независимо от судьбы ТИМОШЕНКО, даже если это произойдет позже, чем сначала планировалось”, - написали эксперты.

В то же время, по их убеждению, Евросоюз вряд ли подпишет и точно не ратифицирует этот договор, если ТИМОШЕНКО будет оставаться в тюрьме. Аналитики заметили, что Киев могла возмутить острая реакция на осуждение оппозиционного лидера представителей Евросоюза, которую украинская власть могла расценить как вмешательство во внутренние дела.

Кроме этого, эксперты не исключили возможности того, что „регионалы” также могли решить обострить позицию в этом деле из-за интересного, но пока не объявленного предложения россиян в обмен на замедление евроинтеграции.

„Фиаско переговоров с ЕС серьезно ограничило бы поле маневра Киева в зарубежной политике и ослабило бы украинскую переговорную позицию с Россией. Следствием был бы рост натиска россиян, в частности в энергетических вопросах (создание на выгодных для "Газпрома" условиях газотранспортного консорциума), и вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном”, - заметили аналитики.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз отложил запланированный на 20 октября визит в Брюссель Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В.ЯНУКОВИЧ накануне визита назвал неприемлемым освобождение Ю.ТИМОШЕНКО, заявив в очередной раз, что он не влиял на судью, который вынес приговор по делу.

11 октября Печерский суд Киева признал правомерными обвинение прокуратуры в превышении бывшей главой правительства своих полномочий во время подписания десятилетнего газового договора с Российской Федерацией в 2009 году, обязав также Ю.ТИМОШЕНКО вернуть национальной компании „Нафтогаз Украины” около 1,5 млрд. гривень нанесенных убытков.