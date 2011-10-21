Главное на 21 октября (вечер)

Финансы

Высокий удельный вес продовольственных товаров в структуре индекса потребительских цен (ИПЦ) сдерживал рост ИПЦ, однако цены 80% товаров потребительской корзины выросли.

Об этом говорится в экспресс-оценке инфляции (сентябрь 2011 года), размещенной на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, изменение ИПЦ в сентябре составило 0,1% (-0,1% за вычетом сезонного фактора) по сравнению с 2,9% в сентябре прошлого года, что и определило существенное замедление инфляции в годовом измерении (до 5,9% по сравнению с 8,9% в августе).

Также указывается, что, как и в предыдущие 3 месяца, существенное влияние на изменение ИПЦ имели факторы предложения (изменение небазового ИПЦ – "минус" 0,8%, вклад в изменение ИПЦ - "минус" 0,3 п. п.).

Рост небазовой ИПЦ в годовом выражении замедлился до 3,6% (17,1% - в июне). За счет высокого урожая среди компонентов небазового ИПЦ в сентябре больше всего снижались цены на овощи и фрукты ("минус" 11,6% и "минус" 3,2% соответственно). Высокое внутреннее предложение при наличии ставок экспортной пошлины обусловило снижение цен на крупы и муку. Таким образом, сырые продукты в годовом измерении подешевели на 3,1% ("минус" 0,9% за месяц). Административные цены также снижались ("минус" 0,8% - изменение за месяц, вклад в ИПЦ - "минус" 0,1 п. п., годовые темпы составляли 12,8%) из-за падения цен на сахар.

Рост базового ИПЦ второй месяц подряд составляет 0,8% (вклад в ИПЦ — 0,4 п. п.). 0,5 п. п. роста базового ИПЦ обусловлено подорожанием продуктов питания с высокой степенью обработки.

Несмотря на укрепление номинального эффективного обменного курса гривни, узкий базовый ИПЦ вырос на 0,5%, однако годовые темпы роста непродовольственной инфляции остаются низкими (3%).

В НБУ отмечают, что в годовом измерении базовая инфляция продолжила замедление (до 8,1%) и приблизилась к целевому значения на конец 2011 года 7,9% (согласно меморандуму с МВФ).

Ускорение месячных темпов роста Индекса цен производителей (ИЦП) (1,2% в сентябре по сравнению с 0,5% в августе и 0,1% в июле) связано с повышением цен на электроэнергию на 4,6%.

Это, по мнению НБУ, обусловило ускорение годовых темпов роста ИЦП до 21,3%.

Национальный банк Украины своим постановлением №371 от 20 октября отозвал с 21 октября банковскую лицензию, а также инициировал процедуру ликвидации ПАО «КБ «Соцкомбанк».

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с 21 октября прекращены полномочия временного администратора, Правления (Совета директоров), Наблюдательного совета и собрания акционеров КБ «Соцкомбанк».

Ликвидатором банка назначена служащий Национального банка - начальник отдела банковского надзора управления НБУ в Одесской области Наталья ХОРОЛЕНКО.

Украина и ЕС согласовали двусторонние защитные меры по автомобилям и экспортным пошлинам.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«По сути дела, было решено два вопроса, которые касаются торговли товарами… Это вопросы экспортных пошлин и вопросы доступа на рынок автомобилей», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

В частности, он отметил, что стороны согласовали вопросы либерализации отношений в предыдущие раунды переговоров, а во время последних встреч в Брюсселе на этой неделе были согласованы двусторонние защитные механизмы.

Так, что касается доступа на рынок автомобилей, то, по словам В.ПЯТНИЦКОГО, после вступления в силу соглашения об ассоциации Украина сможет восстанавливать импортную пошлину до ее нынешнего уровня в 10% в случае резкого роста импорта автомобилей, и резкого увеличения их доли на рынке, по сравнению с базовым периодом, за который взят импорт автомобилей в 2005-2007 годах.

«Если объем импорта в любом последующем году не достигает этого уровня в процессе либерализации, то мы, естественно, не применяем никаких мер. Если же он превосходит этот уровень, тогда есть еще один параметр: доля на рынке», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, параметр доли на рынке важен, поскольку бывают «хорошие» и «плохие» года продаж, когда общее количество проданных в Украине автомобилей может значительно отличаться.

«И мы договорились с ЕС о том, что в таких случаях, случаях хороших годов, параметр доли на рынке также будет применяться. И если объем импорта не будет превосходить долю на рынке, мы также не будем применять защитных мер. Но если он превзойдет эту долю, тогда мы имеем право ввести пошлину в размере той, которая действует на сегодняшний день», - сказал Уполномоченный Кабмина.

При этом он отметил, что предусмотрена специальная процедура уведомления европейской стороны и консультаций, которые не могут быть заблокированы.

По его словам, похожая схема будет применяться и в отношении наиболее чувствительных для Украины товаров, на которые установлена экспортная пошлина, в частности, на семена подсолнечника, шкуры и лом цветных металлов.

«Я считаю, что наши коллеги из аграрного сектора, которые всегда были обеспокоены этим вопросом и, в частности, производители масличных культур, наверное, должны быть удовлетворены достигнутыми результатами. Но об этом мы уже от них узнаем», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также добавил, что такие защитные меры будут временными, и в случае их введения, как правило, будут действовать до конца текущего года.

«Дело в том, что каждый новый год - это новая статистика», - подчеркнул он.

12 народных депутатов Украины - членов фракции «БЮТ-Батьківщина» - обратились в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать ситуацию со сбором коммерческими банками конфиденциальной информации о гражданах.

Об этом сообщил народный депутат Сергей ПОДГОРНЫЙ, который был среди тех, кто подписал соответствующее обращение, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

В частности, он отметил, что депутатам фракции «БЮТ-Батьківщина» за последние дни поступили многочисленные обращения граждан, в том числе студентов, работников бюджетной сферы, которые получают заработную плату по платежным карточкам коммерческих банков.

«В своих обращениях граждане выражают возмущение тем, что банки направили им письма, к которым прилагаются анкеты, с требованием их заполнить. Эти анкеты содержат вопросы сугубо конфиденциального содержания: о депозитах в других банках, о недвижимости, об отношении к публичным людям, детям, внукам, родителям, бабушкам, дедушкам, усыновленным… То есть, очень широкий круг вопросов, которые зачастую не имеют никакого отношения к материальному состоянию владельцев банковских карточек», - подчеркнул С.ПОДГОРНЫЙ.

«Возникает вопрос: для чего собирается такая глубоко конфиденциальная информация? Тем более, что в своих письмах все банки категорически сообщают, что в случае незаполнения таких анкет, банки оставляют за собой право остановить с клиентом любые действия, а фактически прекратить выплату заработанных денег», - сказал С.ПОДГОРНЫЙ.

Народный депутат отметил, что было бы понятно, когда собирается подобная информация в случае, если банк предоставляет кредит физическому лицу.

«А вот для чего собирается информация у людей, которым в большинстве случаев навязали банковские платежные карточки, а теперь требуют такую информацию, – не известно. И еще один вопрос: не вызовет ли это социальный бунт у студентов, работников бюджетной сферы да и пенсионеров, которые также получают пенсии по банковским карточкам?», - отметил С.ПОДГОРНЫЙ.

Народный депутат также сообщил, что такую информацию коммерческие банки собирают по указанию Национального банка Украины, который издал соответствующее распоряжение под номером 22 от 31 января этого года.

Именно поэтому, по его словам, депутаты фракции «БЮТ-Батьківщина», включительно с председателем фракции, направили запрос Генеральной прокуратуре с требованием немедленно разобраться, с какой целью, по чьей инициативе Национальный банк пытается аккумулировать информацию о гражданах даже в большем объеме, чем этого требует налоговая администрация от физических лиц.

Энергетика Украина и Европейский Союз окончательно определили формулу, по которой будут решаться проблемные ситуации в случае прекращения поставок российского газа в ЕС транзитом через Украину в рамках нового Соглашения об ассоциации.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили главные переговорщики с украинской стороны: Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ и директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

«Формула найдена. Более того, она не предполагает явных компенсаций, на которых европейцы в свое время настаивали. Есть ускоренные процедуры урегулирования споров, есть вопросы, связанные с определенными гарантиями», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Т.КАЧКА, в свою очередь, уточнил, что в рамках ВТО существует процедура урегулирования споров между государствами.

По его словам, она предполагает, что стороны выбирают арбитров, арбитры полгода слушают дело, потом издают свой отчет, который, по сути, является судебным решением. При этом сторона, которая признана виновной, имеет разумный срок исполнить это решение. Если она не исполняет его, то выигравшая сторона может вернуться к тем же арбитрам с просьбой установить, что проигравшая сторона не выполнила их решения, и порекомендовать, как именно оно должно быть выполнено. Если же решение все равно не выполняется, тогда выигравшая сторона может в одностороннем порядке принять ответные меры.

«Когда европейцы сделали нам первое предложение по энергетике, они сказали, что все это – для «слабаков», поэтому мы сразу идем в Постоянный арбитражный суд в Гааге, и уже он, как классический арбитраж, решает, кто прав, кто виноват. И тот, кто, по его решению, виноват – платит деньги. В итоге после долгих-долгих дискуссий мы пришли к тому, что все-таки будет применяться классическая схема с арбитрами, но они будут заседать не полгода, а гораздо быстрее», - сказал Т.КАЧКА.

По его словам, такая схема будет применяться по отношению к кризисным ситуациям, как например, к такой, которая сложилась в 2009 году, когда ЕС 20 дней не получал российский газ через Украину.

«В соответствии с договоренностями, если в таких ситуациях европейская сторона или Украина посчитает, что кто-то нарушил соглашение – то есть не просто произошел срыв поставок, а он произошел вследствие действий одной из сторон - тогда арбитры должны принять решение в самые кратчайшие сроки. Речь идет где-то о 50 днях, а не о шести месяцах, а само решение должно быть исполнено также в кратчайшие сроки, желательно в течение 15 дней», - отметил Т.КАЧКА.

«Если же выигравшая сторона считает, что в течение 15 дней сторона проигравшая откровенно ничего не делает, она может ввести ответные меры, но они должны быть пропорциональными и быть той природы, о которой обычно идет речь: либо восстановление пошлины, либо прекращение каких-то гарантий. Никаких компенсаций в виде денежных выплат – ничего такого нет», - добавил он.

Ряд стран-членов ЕС отменят запрет на открытие украинских дочерних предприятий в сфере транспортировки энергоресурсов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил один из главных переговорщиков Украины по соглашению об Ассоциации с ЕС, директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

«В сфере энергетических услуг, а чтобы быть более точным, в сфере услуг, связанных с транспортировкой энергетических товаров (трубопроводы и сети) в начале переговоров 25 из 27 стран-членов ЕС сказали, что не берут на себя обязательства дать доступ для Украины. Теперь мы сократили это количество до менее, чем 20 стран, то есть фактически приблизились к одной второй», - сказал он.

По его словам, среди стран, снявших такие ограничения, - Германия, Италия и Чехия.

«Фактически, это доступ к созданию дочерних предприятий. То есть, речь идет о том, что это - обязательство не мешать», - пояснил украинский переговорщик.

Кроме того, по его словам, эти же страны-члены ЕС сняли ограничения на «теоретическую возможность трансграничного предоставления услуг».

Что касается всех остальных энергетических услуг, не связанных с транспортировкой энергоресурсов, то украинские компании в новом соглашении не имеют никаких ограничений на создание дочерних предприятий кроме одного.

Обязательства не ограничивать инвестиции и создание дочерних предприятий для Украины не распространяются на те украинские компании, которые контролируются капиталом из третьих стран, с которыми ЕС не заключил соглашения о свободной торговле.

Законодательство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По мнению Президента, принятый парламентом 23 сентября Закон «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» не может быть подписан, поскольку несет риски нарушения конституционных прав граждан и гарантий этих прав; общепризнанных прав личности; основоположных принципов существования демократического правового государства, каковым является Украина.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ считает, что этот закон нарушает взятые Украиной международные обязательства, является шагом назад на пути внедрения европейских и международных стандартов в сфере защиты прав человека, выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины; не обеспечивает безопасность граждан; приведет к неоправданному существенному увеличению бюджетных расходов, негативно отразится на бюджете каждой семьи; ряд предлагаемых законом новшеств не отвечает неотложным современным потребностям, является необоснованным и неприемлемым.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ одобрил Национальную антикоррупционную стратегию на 2011-2015 годы.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Также Президент постановил признать утратившим силу Указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №742 "О Концепции преодоления коррупции в Украине "На пути к добропорядочности".

Целью Национальной антикоррупционной стратегии является уменьшение уровня коррупции в Украине путем устранения предпосылок ее возникновения путем введения превентивных мер, укрепления режима законности, а также формирования в обществе нетерпимого, негативного отношения к коррупции как общественно опасного явления с помощью совместных усилий государственных и общественных структур, при участии международных организаций.

Задачами Национальной антикоррупционной стратегии являются: обозначение круга причин и условий, порождающих коррупцию, определение путей минимизации факторов, детерминирующих ее возникновение и негативные последствия; определение основных направлений государственной политики в сфере предупреждения и противодействия коррупции; повышение степени доверия к органам государственной власти и органов местного самоуправления; внедрение системы мониторинга эффективности антикоррупционного законодательства и обеспечения его выполнения.

Национальная антикоррупционная стратегия будет реализовываться путем разработки и принятия Государственной программы по предупреждению и противодействию коррупции на 2011 – 2015 годы, которая по структуре будет отвечать Национальной антикоррупционной стратегии и содержать перечень мероприятий, объемов и источников финансирования, ожидаемых результатов, индикаторов, сроков, ответственных исполнителей, а также партнеров по реализации мероприятий.

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