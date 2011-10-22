В Таиланде жертвами наводнения стали уже 342 человека

Число погибших в результате наводнений в Таиланде достигло 342 человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил сегодня Департамент по предупреждению стихийных бедствий королевства.

Наводнения продолжаются в 28 из 76 провинций страны. От удара стихии в настоящий момент страдают 2,8 млн. человек. Вода смыла не менее 300 дорог и шоссе, затоплены тысячи предприятий, в том числе шесть крупных индустриальных зон. Без работы остались сотни тысяч человек. По предварительным оценкам, ущерб от стихийного бедствия составляет от 6 до 12 млрд. долл.

Премьер-министр Таиланда Йинглак ЧИНАВАТ сегодня в своем телеобращении заявила, что сильнейшее за последние 50 лет наводнение в Таиланде продлится еще по меньшей мере 4-6 недель.

"Наводнение приближается к Бангкоку", - предупредила глава правительства. Й.ЧИНАВАТ призвала учреждения страны совместно приложить усилия к защите столицы от угрозы подтопления. Для этого потребуется обеспечить отвод прибывающей воды в море.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в Таиланд, где ситуация с наводнениями приобретает серьезный характер.

По данным Посольства Украины в Королевстве Таиланд, граждан Украины среди пострадавших в результате наводнения нет.