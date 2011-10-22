Милиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в запорожском супермаркете

Милиция возбудила уголовное дело по факту вчерашнего взрыва в запорожском супермаркете «Сильпо».

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, действия злоумышленника, положившего в ячейку камер хранения супермаркета пакет, содержимое которого стало причиной взрыва, квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство, совершенное с помощью заранее изготовленного предмета, предназначенного для причинения телесных повреждений».

В качестве наказания данная статья УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В прокуратуре Запорожской области УНИАН сообщили, что на месте происшествия не было обнаружено ни проводов, ни детонатора, ни каких-либо «поражающих предметов».

«По предварительным данным экспертов, произошел взрыв химвещества, не находившегося в твердой оболочке – то есть просто взорвалась некая смесь, которая могла находиться либо в пакете, либо в коробке», - рассказали в прокуратуре.

В прокуратуре также подтвердили информацию о том, что в результате происшествия никто из посетителей и сотрудников супермаркета не пострадал.

По данным отдела связей с общественностью ГУ МВД в Запорожской области, «сотрудники милиции получили запись видеонаблюдения супермаркета, на которой зафиксирован неизвестный мужчина в возрасте 30-35 лет, ростом 185-195 см, крепкого телосложения, который положил в секцию камеры хранения пакет. Мужчина был одет в спортивную куртку ярко-красного цвета, джинсы светло-синего цвета, обувь темного цвета, на голове спортивная бейсболка с белой надписью посредине».

Сейчас ведется розыск этого предполагаемого злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в 16.27 в милицию поступило сообщение о том, что в центре Запорожья в помещении супермаркета «Сильпо» рядом с торгово-развлекательным комплексом «Украина» произошел взрыв.

Милиционеры эвакуировали из магазина всех посетителей и персонал. Было проведено обследование помещение супермаркета и прилегающей территории, которое других взрывоопасных предметов не выявило.