Подтверждена гибель 80 человек в результате землетрясения в Турции
08:54, 24 октября 2011Разное
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Подтверждена гибель 80 человек после землетрясения в юго-восточной турецкой провинции Ван, более 200 людей ранены.
Как передает информагентство Джихан, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье.
Глава сейсмологической обсерватории Босфорского университета Мустафа ЭРДИК ранее сообщил, что число погибших в результате землетрясения в провинции Ван может составить около 1 тысячи человек. В свою очередь министр здравоохранения Турции Реджеп АКДАГ призвал не оглашать не подтвержденные официально данные, чтобы не вводить общество в заблуждение.
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