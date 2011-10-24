Подтверждена гибель 80 человек в результате землетрясения в Турции

Подтверждена гибель 80 человек после землетрясения в юго-восточной турецкой провинции Ван, более 200 людей ранены.

Как передает информагентство Джихан, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье.

Глава сейсмологической обсерватории Босфорского университета Мустафа ЭРДИК ранее сообщил, что число погибших в результате землетрясения в провинции Ван может составить около 1 тысячи человек. В свою очередь министр здравоохранения Турции Реджеп АКДАГ призвал не оглашать не подтвержденные официально данные, чтобы не вводить общество в заблуждение.