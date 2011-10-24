Лидеры ЕС: отношения с восточными соседями будут зависеть от состояния демократии

Брюссель. Лидеры ЕС подчеркивают, что отношения со странами-восточными соседями, участвующими в Восточном партнерстве, будут строиться в зависимости от состояния демократии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах Европейского Совета, одобренных на заседании в воскресенье.

«Путь и глубина политической ассоциации и экономической интеграции этих стран с ЕС будет зависеть от соблюдения ими демократических принципов и верховенства права, что является основой партнерства», - написано в выводах.

Лидеры стран-членов ЕС также поприветствовали инициативу Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности предложить список целей, инструментов и действий для дальнейшего развития Восточного партнерства в рамках подготовки к следующему саммиту Восточного партнерства, запланированному на вторую половину 2013 года.

«Восточное партнерство» - программа ЕС для усиления сотрудничества с шестью странами-восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.