В Ливии повстанцы празднуют победу

В Бенгази 23 октября началось празднование Дня победы и освобождения Ливии от власти Муаммара Каддафи.

Как передает Agence France-Presse, на центральной площади города, который стал центром сопротивления в ходе гражданской войны, собрались несколько тысяч человек. Люди поют старый гимн Ливии и размахивают трехцветными флагами.

Как сообщает "Аль-Арабия", празднование также сопровождается военным парадом. Как ожидается, после объявления об освобождении Ливия, которая официально именуется Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией, сменит название.

М.Каддафи, правивший Ливией 42 года, был убит 20 октября в ходе штурма Сирта. Вскоре после его смерти правительство повстанцев, Национальный переходный совет, пообещал в течение восьми месяцев провести в Ливии всеобщие выборы. Также НПС намеревается в кратчайшие сроки сформировать в стране временное правительство.

Между тем 23 октября в интернете было опубликовано завещание Муаммара Каддафи. Как пишет The Guardian, текст был размещен ливийским сайтом, который поддерживает лоялистов. В завещании, которое лидер Джамахирии написал за три дня до смерти, он просит родственников похоронить его в Сирте, а также призывает не прекращать "борьбу с оккупантами".

Сообщается, что завещание было составлено в трех экземплярах, которые М.Каддафи раздал своим ближайшим родственникам. Один из них был убит, второй - взят в плен, и лишь одному удалось спастись и бежать из охваченного боями Сирта. Имена родственников М.Каддафи не называются, однако ранее в воскресенье появлялись сообщения, что один из его сыновей, Сейф аль-Ислам, находится на свободе и обещает продолжить борьбу с мятежниками.