ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович ветировал закон о введении биометрических паспортов», в котором пишет: Президент считает, что введение биометрических паспортов может нарушить конституционные права граждан и нарушает международные обязательства. Внедрение биометрических паспортов требовалось для безвизового режима с Євросоюзом…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-vetiroval-zakon-o-vvedenii-biometricheskih-pasportov-166584/

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Также «Дело» в публикации «Аэропорт "Борисполь" в пятерке наихудших аэропортов мира» пишет: из-за плохих условий для пассажиров и мошенничества аэропорт "Борисполь" оказался на пятом месте в рейтинге наихудших аэропортов мира…

http://delo.ua/ukraine/aeroport-borispol-v-pjaterke-naihudshih-aeroportov-mira-166629/

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«Дело» в публикации «Банк Сергея Тигипко увеличил чистую прибыль в 6 раз» пишет: ТАСкомбанк, подконтрольный вице-премьер-министру Украины Сергею Тигипко, по итогам 9 месяцев текущего года заработал 3,8 млн. грн. Это в 6,3 раза больше, чем за аналогичный период 2010-го…

http://delo.ua/finance/bank-sergeja-tigipko-uvelichil-chistuju-pribyl-v-6-raz-166589/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Евросоюз снял осаду», в котором пишет: Украина договорилась с ЕС о механизме применения защитных мер в двусторонней торговле чувствительными для обоих рынков товарами. Это позволит стране защитить внутренний рынок при создании зоны свободной торговли с ЕС от резкого роста импорта автомобилей и экспорта семян подсолнечника…

http://kommersant.ua/doc/1801978

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Родовид Банку идут на помощь», в котором пишет: Кабмин узаконил процесс финансовой поддержки банков бюджетными средствами при переводе в них активов проблемных кредитных учреждений. Такое финансирование будет выделяться только по решению совета по рекапитализации банков. Эксперты считают, что этот документ принят для перечисления средств санационному Родовид Банку, испытывающему проблему с текущим финансированием своих потребностей…

http://kommersant.ua/doc/1802024

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Бензиновый спор затягивается», в котором пишет: спецрасследование по импорту нефтепродуктов продлено на 60 дней. Одновременно правительство может повысить привлекательность Одесского нефтеперерабатывающего завода для потенциальных покупателей, поиском которых сейчас занимается его нынешний собственник — российская компания «Лукойл». Это также будет способствовать увеличению стоимости выставленного на продажу актива, отмечают эксперты…

http://state.eizvestia.com/full/benzinovyj-spor-zatyagivaetsya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Банки поддались давлению», в котором пишут: прошедшая неделя для украинского фондового рынка, впрочем, как и для мировых фондовых площадок, прошла в ожидании саммита ЕС. При этом индекс «Украинской биржи» в очередной раз сумел обновить минимумы и по итогам недели составил 1319,26 пункта, индекс ПФТС — 512,26 пункта. Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в среду вырос на 2,4% — до 768,59 пункта…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-poddalis-davleniyu

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«Экономические известия» публикуют материал «Страны оставят без рейтингов», в котором пишут: Европейский союз рассматривает возможность уже в 2012 г. запретить рейтинговым агентствам делать оценки кредитных возможностей стран-участниц, получающих финансовую помощь…

http://finance.eizvestia.com/full/strany-ostavyat-bez-rejtingov

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Газета «Сегодня» в публикации «Доллар будет стабильным, а евро упадет» подает прогнозы экспертов на валюту до конца года…

http://www.segodnya.ua/news/14301930.html

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Также «Сегодня» в публикации «С пятницы сдавать валюту можно будет без паспорта» пишет: с 28 октября для обмена долларов и евро на гривни ксерокопия паспорта будет уже не нужна…

http://www.segodnya.ua/news/14301932.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Кандидаты в депутаты Госдумы завели золотодобывающий бизнес в Бурятии» пишет: кандидаты в депутаты Госдумы Леонид Симановский, Юрий Важенин, Валерий Язев и Владислав Резник — владельцы компании «Вертекс», у которой золотые месторождения в Бурятии…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1400496/zolotye_deputaty

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Также «Ведомости» в публикации «Россия заплатит за вступление в ВТО производителям запчастей» пишут: переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) близки к финишу. На последнем этапе Россия согласилась компенсировать Европе спад импорта автокомплектующих на 25% и более. В этом случае часть запчастей будет ввозиться без льготных пошлин…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1400494/zapchasti_v_obmen_na_vto

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Издание «Известия» в публикации «Мертвый Каддафи становится опаснее живого» пишет: бывший ливийский лидер превращается в икону, способную объединить противников новой власти. У потенциального каддафистского сопротивления есть деньги, организация и лидеры…

http://izvestia.ru/news/504693

(УНИАН)