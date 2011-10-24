Анонс на 24 октября

* Пресс-конференция на тему: "Старт отопительного сезона 2011-2012: первые результаты". Участники: Арсентий Блащук, президент Всеукраинской ассоциации "Укртеплокоммунэнерго"; Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ, президент Фонда поддержки региональных реформ, Сергей Бульбас, президент всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в церемонии вручения Государственных премий Украины в отрасли науки и техники.

* Пресс-конференция на тему: «Получит ли Украина дежурный транш МВФ и какой ценой?». Участники: исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко и финансовый аналитик Эрик Найман.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Антирейдерского союза на тему: «Основные механизмы рейдерского захвата сельскохозяйственных земель». Участники: директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько, кандидат юридических наук Александр Серегин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 063 226 12 31.

* Круглый стол на тему: «Инфляция, курсовые и банковские риски: как украинцу защититься от возможных проблем?». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Елена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ; Александр Дубихвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Виктор Пинзеник, председатель Всеукраинского фонда поддержки реформ; Роман Шпек, старший советник ПАТ “Альфа-Банк” (Украина); Борис Тимонькин, председатель правления АО «Укрсоцбанк»; Валентина Жуковская, председатель правления ПАТ КБ «Надра» и др.

* Под председательством зам.председателя КГГА Руслана Крамаренко состоится круглый стол на тему: «Made in Kiev: Приоритеты инновационного развития 2012». Участники: Николай Поворозник, начальник ГУ КГГА по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Александр Дудко, начальник ГУ КГГА по вопросам промышленной, научно-технической и инновационной политики; Роман Качур, Александр Кардаков, председатель наблюдательного совета компании «Октава Капитал», основатель компаний «Инком» и «Датагруп»; Алексей Кредисов, управляючий партнер «Ernst and Young» в Украине; Анна Дегтярева, ген.директор GMC Ukraine; Влад Воскресенский, ген.директор Invisible CRM и др.

* Состоятся АгроДебаты на тему: «Зона свободной торговли с ЕС: шансы и возможности для АПК Украины». Организатор - Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса». Приглашены: Валерий Пятницкий, Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции; Тарас Качка, директор департамента международных экономических отношений Минагрополитики Украины; Владимир Лапа, ген.директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Денис Лисенко, партнер ЮФ «Василий Кисиль и Партнеры»; Анатолий Матвиенко, народный депутат Украины; Валерий Бевзенко, народный депутат Украины; Сергей Сипко, президент холдинга «Агрофюжн»; Сергей Терещук, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений и др.

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