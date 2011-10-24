Курс НБУ на 24.10.11

Официальный курс НБУ на 24.10.11100 USD – 797.5700 (21 октября – 797.5700)100 EUR – 1100.4871 (21 октября – 1101.2049)10 RUR – 2.5452 (21 октября – 2.5417)Учетные курсы банковских металлов на 24.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-129445.61 (21 октября-129924.15)961 XAG 10 Серебро-2456.52 (21 октября-2455.72)962XPT10Платина-118917.69(21 октября-118837.93)964XPD10Палладий-47535.17 (21 октября-47614.93)

Официальный курс НБУ на 24.10.11 100 USD – 797.5700 (21 октября – 797.5700) 100 EUR – 1100.4871 (21 октября – 1101.2049) 10 RUR – 2.5452 (21 октября – 2.5417) Учетные курсы банковских металлов на 24.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-129445.61 (21 октября-129924.15) 961 XAG 10 Серебро-2456.52 (21 октября-2455.72) 962XPT10Платина-118917.69(21 октября-118837.93) 964XPD10Палладий-47535.17 (21 октября-47614.93)

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