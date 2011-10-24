Янукович находится с государственным визитом в Бразилии
12:19, 24 октября 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится с государственным визитом в Федеральной Республике Бразилия.
Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня в г. Сан-Пауло В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с представителями бразильских деловых кругов, а также с губернатором штата Сан-Пауло Жералдо АЛЬКМИНОМ.
В.ЯНУКОВИЧ также встретится с представителями украинской общины Бразилии.
Вечером глава государства отправится в г. Бразилиа, где на следующий день проведет переговоры с высшим руководством страны.
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