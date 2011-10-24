Янукович находится с государственным визитом в Бразилии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится с государственным визитом в Федеральной Республике Бразилия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня в г. Сан-Пауло В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с представителями бразильских деловых кругов, а также с губернатором штата Сан-Пауло Жералдо АЛЬКМИНОМ.

В.ЯНУКОВИЧ также встретится с представителями украинской общины Бразилии.

Вечером глава государства отправится в г. Бразилиа, где на следующий день проведет переговоры с высшим руководством страны.