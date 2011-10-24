Главное на 24 октября (день)

Энергетика

Генеральная прокуратура Украины 20 октября отменила незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии ТИМОШЕНКО по фактам хищения более 25 млн. грн. бюджетных средств и уклонения от уплаты более 20 млн. грн. налогов путем внедрения преступной финансовой схемы расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия доходов от деятельности ее оффшорной компании.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры.

Одновременно Генпрокуратура обжалует в кассационном порядке «незаконные решения суда о закрытии других эпизодов преступной деятельности по этому уголовному делу».

Досудебное следствие по делу проводится налоговой милицией.

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7423 единицы, в сентябре сократилась на 9,3%, по сравнению с сентябрем 2010 года, до 294,4 тыс. тонн, а дизельного топлива - на 5,7% – до 148,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 51,8% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 43,5% – А-90-93, 4,7% – А-72-80.

В сентябре через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 6,177 млрд. грн., из которой 4,018 млрд. грн. (65,1%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,705 млрд. грн. (27,6%) – от продажи дизельного топлива, 309,2 млн. грн. (5%) – от продажи сжиженного газа и 144,5 млн. грн. (2,3%) – от продажи сжатого газа.

На 1 октября 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 124,9 тыс. тонн бензина, 58,8 тыс. тонн дизельного топлива, 7,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.

Ядерный реактор на АЭС в Швеции остановлен из-за пожара.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», огонь вспыхнул в машинном отделении. Его быстро потушили дежурившие работники.

По предварительным данным, пожар возник из-за протекшей на горячие стенки оборудования горюче-смазочной жидкости. И хотя инцидент произошел в машинном отделении, а не в самом реакторе, пожары на АЭС всегда являются серьезными, сообщают шведские СМИ со ссылкой на компанию-оператора АЭС.

Когда реактор запустят снова, не уточняется.

Финансы Лидеры стран-членов зоны евро планируют 26 октября одобрить новый пакет мер, направленный на усиление стабильности единой валюты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на пресс-конференции по завершению заседания Европейского Совета в Брюсселе Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.

«Нынешние вызовы для экономики очень серьезны», - сказал он, отметив, что сейчас лидеры ЕС должны предпринимать шаги в разных областях развития экономики с целью ускорения ее роста и поддержания занятости.

Одним из решений, которые лидеры стран-членов зоны евро планируют принять 26 октября, - новая скоординированная схема рекапитализации банков.

Кроме того, лидеры стран зоны евро рассмотрят возможности увеличения Европейского фонда финансовой стабильности для помощи странам, имеющим значительные долговые обязательства и проблемы с дефицитом бюджета, а также – возможность введения налога на финансовые трансакции.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал восемь предприятий в целом на 590 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия на рынке гречневой крупы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

К ответственности привлечены ООО «Родной продукт» (Днепропетровская обл.), ООО «Сельхозсервис» (г. Луганск), ДП «Крупозавод Озерянка «ООО «ИПС» (Житомирская обл.), ООО «Сквирский комбинат хлебопродуктов» (Киевская обл.), ЗАО «Нива» (г. Луганск), КП «Белоцерковхлебопродукт» (Киевская обл.), фермерское хозяйство «Дар земли» (Хмельницкая обл.), ДП «Новоукраинский комбинат хлебопродуктов» ГАК«Хлеб Украины» (Кировоградская обл.).

Как установил Комитет, с января по февраль 2010 года указанные субъекты хозяйствования безосновательно одновременно повысили оптово-отпускные цены на гречневую крупу.

Такие действия предприятий привели к общему экономически необоснованному повышению цен на гречку и ущемлению интересов потребителей.

Ответчики прекратили нарушения.

Промышленность

Министерство экологии и природных ресурсов будет проводить он-лайн мониторинг предприятий - загрязнителей окружающей среды.

Об этом в интервью «5 каналу» сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

"На сегодняшний день мы нашли форму работы с такими крупными предприятиями - загрязнителями воздуха, воды, и эта форма будет называться он-лайн мониторинг выбросов", - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По его словам, это позволит с помощью установки приборов контролировать ежеминутно выбросы в атмосферу и воду и насчитывать определенные суммы, которые предприятия должны будут платить в бюджет.

Как сказал министр, в Бюджетном кодексе предусмотрено, что часть денежных средств, начиная с 2013 года, будет оставаться на счетах предприятий - загрязнителей. "И эти предприятия за счет этих денег будут вести реконструкцию очистных сооружений, фильтров на трубах. Эти предприятия будут согласовывать эти реконструкции с министерством", - сказал он.

Кроме того, по словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, министерство будет настаивать на проведении экологического аудита в ближайшие годы на предприятиях.

"Мы внесли изменения в закон и ужесточили требования к экологическим аудиторам. Это должна быть компания, поскольку один аудитор не сможет проверить одно крупное предприятие", - сказал он.

По словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, в 2014 - 2015 годах 50% средств, перечисленных в экологический фонд, будут оставаться на счетах предприятий, что станет стимулом для проведения реконструкции.

Разные темы Лидеры ЕС подчеркивают, что отношения со странами-восточными соседями, участвующими в Восточном партнерстве, будут строиться в зависимости от состояния демократии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах Европейского Совета, одобренных на заседании в воскресенье.

«Путь и глубина политической ассоциации и экономической интеграции этих стран с ЕС будет зависеть от соблюдения ими демократических принципов и верховенства права, что является основой партнерства», - написано в выводах.

Лидеры стран-членов ЕС также поприветствовали инициативу Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности предложить список целей, инструментов и действий для дальнейшего развития Восточного партнерства в рамках подготовки к следующему саммиту Восточного партнерства, запланированному на вторую половину 2013 года.

«Восточное партнерство» - программа ЕС для усиления сотрудничества с шестью странами-восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции нет.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Турецкой Республике.

Посольство Украины в Турции продолжает отслеживать ход поисково-спасательных и восстановительных работ в пострадавших от стихийного бедствия регионах.

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