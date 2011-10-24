Генпрокуратура: дело в отношении Тимошенко по ЕЭСУ было закрыто поспешно

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины» Юлии ТИМОШЕНКО и других руководителей ЕЭСУ было закрыто в 2005 году поспешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, постановление бывшего генерального прокурора Украины Святослава ПИСКУНА о закрытии этого дела, а также решение суда вынесены «без полного всестороннего расследования, то есть поспешно и немотивированно».

Отвечая на вопрос журналистов, Ю.БОЙЧЕНКО отметил, что срока давности по этому делу нет, поскольку лицо, которое в нем фигурирует, совершило новое преступление.

Он сообщил, что генеральный прокурор изучил материалы дела и основания вынесения С.ПИСКУНОМ постановления о его закрытии и принял решение об отмене этого документа.

Вместе с тем, Ю.БОЙЧЕНКО отметил, что поскольку Ю.ТИМОШЕНКО с 2005 по 2010 год была народным депутатом и премьер-министром, с ней невозможно было проводить следственные действия. В настоящее время Ю.ТИМОШЕНКО имеет статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сказал он.

При этом Ю.БОЙЧЕНКО отметил, что пока ведомство не выдвигало Ю.ТИМОШЕНКО обвинения по этому делу.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 20 октября отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам расхищения свыше 25 млн. грн. бюджетных денег и уклонения от уплаты более 20 млн. грн. налогов путем внедрения преступной финансовой схемы по расчетам за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия доходов от деятельности ее оффшорной компании.

Одновременно Генпрокуратура обжалует в кассационном порядке «незаконные решения суда о закрытии других эпизодов преступной деятельности по указанному уголовному делу».

Досудебное следствие по делу проводится налоговой милицией.

В январе 2001 году Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовные дела по обвинению в даче взятки экс-премьеру Павлу ЛАЗАРЕНКО, контрабанде российского газа, фальсификации и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в годы ее руководства корпорацией ЕЭСУ.

13 февраля 2001 года Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по санкции Генеральной прокуратуры по обвинению в расхищении (во время пребывания руководителем ЕЭСУ) бюджетных средств, предназначенных для оплаты российского газа. В марте 2001 г. Печерский районный суд Киева признал беспочвенность выдвинутых обвинений и отменил санкцию на арест Ю.ТИМОШЕНКО.

9 апреля 2003 г. Апелляционный суд Киева принял решение, которым признано незаконным и отменено решение о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, а производство закрыто.

18 ноября 2005 года Верховный суд закрыл все уголовные дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и членов ее семьи.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

13 октября стало известно, что СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО еще одно уголовное дело - за перевод долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

В свою очередь в «Батькивщине» заявили о существовании 11 уголовных дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.