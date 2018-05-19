Рекламный рынок Луганска - "коммунистический передел"?

Есть в Украине один областной центр, который в последнее время не сходит с газетных передовиц и телевизионных новостей... Речь, конечно же, идет о Луганске. То там народный избранник в горсовет у всех на глазах, не жалея собственных сил и рук, поставит на место зарвавшуюся "грубиянку", то на сессии горсовета общественный деятель, исчерпав все способы достучаться до сердец тех же народных избранников, откусит палец охраннику, то еще какое-то происшествие или оказия. А после того, как в этом регионе на властных должностях закрепились апологеты «Капитала» - украинские коммунисты, Луганщина имеет все шансы превратиться в испытательную площадку видимо для последнего в мировой истории «красного» эксперимента. И речь здесь не только об открытии нового памятника погибшим во время гражданской войны красноармейцам или сооружение памятника Екатерине II (как прообразу Клары Цеткин?). Дело в том, что, несмотря на свои убеждения, новейшие коммунисты приняли довольно живое участие в обороте товарно-денежных отношений, привнося в «прогнивший» капитализм «свежую» струю большевистско-ленинского подхода к частной собственности.

Начали, конечно же, с рекламы. Почему именно с рекламы? Очевидно потому, что впереди выборы, а как говорит старая римская пословица, «народу надо хлеба и зрелищ». С «хлебом» как-то не очень сложилось. Так, в последнее время в Луганске стало нормой отключение электроэнергии и водоснабжения. Поэтому, очевидно, пришло время позаботиться о «зрелищах», в частности и о наружной рекламе. Так, уже в июле этого года городская власть принимает Концепцию развития наружной рекламы в Луганске на 2011-16 гг. Причем какого-то общественного обсуждения данной концепции проведено не было. Параллельно горсовет отказал существующим в городе компаниям, которые занимались наружной рекламой, в продлении разрешений на эксплуатацию рекламных конструкций, несмотря на то, что еще в начале этого года компании подали все необходимые документы на получение таких разрешений. Далее, уже как дело техники, в рамках реализации принятой концепции городскими властями были приняты решения о демонтаже щитов наружной рекламы в городе большинства компаний, работавших на этом рынке, в частности «Переход Аутдор», «Гелери-Октагон», «Доверие Аутдор» , «Виктория» и др..

Согласно информации главы Ассоциации наружной рекламы Украины (АНРУ) Артема Биденко, которую он озвучил на этой неделе на пресс-коференции в УНИАН, в настоящее время по указанию городских властей в городе уже демонтировано 206 конструкций наружной рекламы из 1420 существующих. Как отметил Биденко, демонтаж конструкций происходит за счет средств местного бюджета (общий сумма выделенных из бюджета на демонтаж рекламных конструкций средств составляет около 100 тыс. грн .) и проходит "абсолютно дикарскими методами, когда срезается сам щит, но остается его металлические подпорки" . К тому же, как отмечает Биденко, фактически уничтожается бизнес рекламных компаний, которые годами выступали исправными налогоплательщиками в местный бюджет. В частности, по оценке рекламиста, поступления от наружной рекламы составляли примерно 1-2% годового бюджета города. К тому же, как отмечает Биденко, рекламные компании также обеспечивали определенную часть граждан Луганска работой.

Интересно, что согласно сообщениям местных СМИ, несмотря на масштабность демонтажных работ в Луганске, строгие исполнители приказов горсовета почему-то не трогают билборды, принадлежащие компаниям, которые связывают с председателем бюджетной комиссии горсовета, конечно же , преданным коммунистом Владимиром Медяником. Стоит отметить, что именно с его личностью некоторые рекламисты и местные СМИ связывают все последние события в этой сфере в Луганске.

Однако дальше - больше. Согласно информации Артема Биденко, сразу после того, как нынешним операторам наружной рекламы было отказано в продлении эксплуатации рекламных конструкций, в горсовет были поданы заявки четырех компаний на размещение рекламы на 400 щитов. "При этом мы неофициально знаем, что будет подано еще столько же", - утверждает Биденко. По его словам, компании-заявители ранее никогда не работали в сфере наружной рекламы, их названия просто неизвестны рынку.

Таким образом, отмечают рекламисты, исходя из вышеприведенных фактов, можно смело утверждать, что сегодня в Луганске происходит полномасштабный передел рынка наружной рекламы с применением административного ресурса определенными бизнес-политическими группировками. И рекламисты не собираются просто так сдаваться и отдавать свой бизнес в руки «красных» монополистов. Тем более что, по их словам, они имеют все законные основания, чтобы решения и действия по демонтажу их рекламных площадей были признаны незаконными. Так, даже по оценке юридического управления самого горсовета данные решения были приняты народными избранниками с нарушением существующей процедуры. По мнению рекламистов, в действиях городских властей присутствует и нарушение антимонопольного законодательства Украины. Поэтому, как отметил руководитель Ассоциации наружной рекламы, Ассоциация уже обратилась по поводу действий луганской власти в Генеральную прокуратуру и Антимонопольный комитет Украины; компании, чьи права были нарушены при демонтаже билбордов, уже подали в суды одиннадцать исков.

Планируют держать на контроле эту ситуацию и депутаты Верховной Рады. Так, по словам народного депутата Украины Ирины Геращенко, перед началом предвыборной кампании местные власти постоянно пытаются обуздать региональные прессу, телеканалы, рекламную сферу, чтобы использовать их не только как бизнес, но и как агитационную площадку для своих кандидатов или политических сил. По словам народного депутата, "это не просто передел рекламного рынка в Луганской области, а еще и желание зачистить более менее независимые структуры". "Я бы провела здесь параллель с той ситуацией, которая сложилась с выделением частот для региональных каналов, когда преференции даются именно лояльным СМИ. Думаю, и здесь речь идет об определенной лояльности к местной власти", - отметила народный депутат.

"Я не думаю, что это добавляет позитивного имиджа власти, ее репутации, и мы готовы рассматривать эти вопросы на соответствующих профильных комитетах Верховной Рады", - сказала Геращенко. По ее словам, она с коллегами планирует подготовить депутатский запрос, который будет озвучен на следующей парламентской неделе, к соответствующим правоохранительным органам, чтобы они, по словам народного депутата, "разобрались с действиями городского главы Луганска, принятием таких единоличных решений". "Пусть нам правоохранительные органы дадут четкий ответ, почему рекламные структуры, которые много лет работали в Луганской области, сегодня страдают", - отметила народный депутат.

В свою очередь, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что также обратился в Генеральную прокуратуру в связи с действиями Луганской городской власти. При этом, по его мнению, ответственность должно понести и высшее руководство Луганска, под чьим «крылом» сегодня работают «красные» бизнесмены, в частности, мэр города, регионал Сергей Кравченко. "Я обращаюсь к генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело против мэра города Луганска Кравченко за злоупотребление должностным положением по статье 365 Уголовного кодекса. Он, как мэр города, злоупотребляет своими полномочиями, позволяя монополизировать рынок в криминальный способ", - заявил депутат. Ляшко также заявил, что планирует инициировать общегородской референдум по поводу выражения недоверия сегодняшнем мэру. По его словам, луганская власть сегодня ничего не сделала для того, чтобы улучшить условия жизни граждан.

Народный депутат также добавил, что попросит прокуратуру проверить "депутата Луганского горсовета Владимира Медяника на наличие коррупционной составляющей в его действиях, ведь совершенно очевидно, что если городские чиновники принимают решение об уничтожении рекламных компаний, в то же время предоставляя преференции фирмам-однодневкам, очевидно, что они делают это не просто так". "Для меня совершенно очевидно, что или городские чиновники, которые дают разрешение этим компаниям, сами являются их владельцами, или они имеют к ним прямое отношение", - отметил Ляшко.

По его словам, события в Луганске свидетельствуют о "подготовке к следующим парламентским и местным выборам с целью монополизации коммунистами при содействии мэра Луганска рынка рекламы". "Монополизация рынка рекламы грозит ростом цен за услуги, неуплатой поступлений в бюджет", - убежден Ляшко. С ним соглашаются и рекламисты. К тому же, по их мнению, если сегодня событиям в Луганске не дать должной оценки, уже совсем скоро они могут приобрести общенациональный масштаб с достаточно прогнозируемыми последствиями.

Максим Хорунжий