Главное на 24 октября (вечер)

Финансы

Деятельность Комиссии по борьбе с рейдерством возобновлена. Председателем назначен Клюев

Кабинет министров возобновил деятельность Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий (рейдерству – УНИАН) и назначил ее председателем первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина 24 октября.

Главная задача, которая ставится перед комиссией, – искоренить рейдерский произвол и дать критическую оценку чиновникам, которые не противостоят этому явлению, а то и потакают незаконным действиям.

Как сообщалось, работа Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством была прекращена в результате структурных изменений, проведенных в контексте административной реформы.

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Профицит платежного баланса Украины в январе-сентябре сократился в 89 раз - до 73 млн. долл.

Профицит сводного платежного баланса Украины в январе-сентябре 2011 года (предварительные данные), по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 89 раз – до 73 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, по данным НБУ, дефицит платежного баланса за третий квартал т.г. составил 1,722 млрд. долл.

Дефицит текущего счета за 9 месяцев 2011 года увеличился в 11 раз – до 5,496 млрд. долл., в том числе в третьем квартале составил 2,595 млрд. долл.

В Нацбанке констатируют, что формирование такого большого дефицита в последние месяцы, в первую очередь, является следствием расширения внутреннего инвестиционного спроса, который предопределяет сохранение значительных объемов импорта. Постепенно сокращаются годовые темпы роста экспорта товаров на фоне замедления внешнего спроса и снижения цен на мировых товарных рынках. Самое большое ухудшение внешней конъюнктуры наблюдалось на товары черной металлургии. Частично это компенсировалось, преимущественно, за счет экспорта зерновых, а также

семян масличных культур и растительного масла. Высокими оставались годовые темпы роста экспорта продукции машиностроения и химической отрасли (26,9% и 49,0% соответственно).

Также Нацбанк отмечает замедление роста импорта товаров в сентябре, при этом годовые темпы роста остаются выше, чем аналогичные показатели для экспорта.

Профицит финансового и капитального счета в январе-сентябре т.г. сократился на 26% - до 5,569 млрд. долл., в т.ч. в третьем квартале профицит составил 0,873 млрд. долл. В сентябре т.г. дефицит финсчета составил 1,022 млрд. долл., который, прежде всего, сформировался за счет погашения своих обязательств коммерческими банками на уровне 1,108 млрд. долл.

НБУ отмечает рост прямых иностранных инвестиций как в годовом измерении в 1,5 раза – до 5,254 млрд. долл., так и по итогам третьего квартала – в 1,4 раза, до 2,088 млрд. долл.

По состоянию на 1 октября 2011 года, объем международных резервов составил 35 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 3,9 месяца.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

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ТЭК

Янукович предлагает бразильскому бизнесу стать стратегическим инвестором LNG-терминала

Сан-Пауло. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает бразильским бизнесменам стать стратегическими инвесторами терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с представителями бразильских деловых кругов.

Он отметил важность реализации национального проекта по строительству морского терминала по приемке сжиженного природного газа, который предусмотрено реализовать на протяжении трех последующих лет. Планируется, что объем терминала будет составлять 10 млрд. куб. м.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что победителем тендера на разработку технико-экономического обоснования строительства терминала стала испанская компания Socoin, которая до конца января 2012 года должна подготовить соответствующий документ.

«Следовательно, в начале следующего года инвесторы смогут получить конкретные экономические расчеты этого проекта», - сказал Президент.

Он отметил, что в Бразилии успешно работают два подобных регазификационных терминала – в Бухте Гуанабара (Рио-де-Жанейро) и в Порту Песен (штат Сеара).

«Хочу отметить, что участие бразильских компаний в этом проекте имеет для нас важное значение. И потому приглашаем вас стать его стратегическим инвестором», - сказал Президент.

Он также пригласил бразильский бизнес к участию в украинских проектах по возобновляемой энергетике.

«Хочу подчеркнуть, что власть нашего государства открыта к диалогу с представителями деловых кругов и заинтересована в создании благоприятной среды субъектов предпринимательской деятельности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил надежду, что интерес бразильского бизнеса к Украине существенно будет расти.

По словам Президента, в Украине остановлен экономический спад, страна выходит на этап устойчивого экономического развития.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал о реформах, которые сейчас реализуются в Украине.

«Сегодня происходит модернизация базовых секторов экономики и инфраструктуры. Внедряется административная реформа и тесно связанная с ней государственная политика в сфере борьбы с коррупцией», - сказал Президент.

Он также сообщил об изменениях в сфере отношений государства с иностранными инвесторами.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет около 1,5 млрд. долл.

Конкурс на строительство терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) будет объявлен 1 января 2012 года.

Компания Socoin (Испания), которая к этому времени победила в конкурсе, должна разработать ТЭО строительства объекта.

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ДТЭК привлек 10 млрд. российских рублей в Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited из группы ВТБ

ДТЭК подписал соглашение с Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited из группы ВТБ об открытии кредитной линии в размере 10 млрд. российских рублей сроком на пять лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Использование денежных средств запланировано на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств, финансирование капитальных затрат, а также финансирование программы приобретения активов в соответствии с принятой концепцией долгосрочного развития группы.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

Угольный сегмент ДТЭК представлен ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Захидэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.

ОАО "Банк ВТБ" и его дочерние банки (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Азии и Африки. За пределами России группа осуществляет свою деятельность через 12 дочерних банков, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина, Беларусь, Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция и Великобритания), в Грузии, в Африке (Ангола), а также через три представительства, расположенные в Италии, Китае и Республике Кыргызстан, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через два филиала ВТБ Капитал плс в Сингапуре и Дубае.

По состоянию на 30 июня 2011 года, группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (4 720 млрд. рублей) и средствам клиентов (2 634,7 млрд рублей).Основным акционером ВТБ является правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 75,5% акционерного капитала.

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Бразилия может принять участие в разработке шельфа Черного моря

Сан-Пауло. Бразилия может принять участие в разработке шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам посол Украины в Бразилии Олег ГРУШКО.

По его словам, бразильская государственная нефтегазовая компания «Петробрас» (Petrobras) готова направить в Украину своих специалистов для изучения возможности участия в проектах по добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

Посол заметил, что специалисты «Петробрас» имеют опыт добычи нефти и газа на больших глубинах, в частности до 7 километров.

«Это уникальная фирма, которая имеет технологию бурения на очень больших глубинах в море», - сказал О.ГРУШКО.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2011 года посол Бразилии в Украине Антонио Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО во время встречи с министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем ЗЛОЧЕВСКИМ заявил, что Petrobras готова инвестировать в разработку шельфа Черного моря.

«Бразилия является одним из мировых лидеров в сфере глубоководного бурения. Мы надеемся, что бразильские инвестиции будут привлечены в освоение шельфа Черного моря», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что для инвесторов предложены два открытых месторождения сланцевого газа – Олесское и Юзовское.

Справка УНИАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильская государственная нефтегазовая компания. Штаб-квартира компании расположена в Рио-де-Жанейро.

Petrobras специализируется на операциях в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и природного газа в Бразилии и других странах (Ангола, Аргентина, Боливия, Колумбия, Нигерия, США и тому подобное). Также компания занимается производством биотоплива и производством электроэнергии.

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Транспорт/Связь

Поезда из Украины в страны СНГ до 3 декабря будут прибывать на час позже по местному времени

«Укрзализныця» заявляет о возможных изменениях графика поездов с 30 октября по 3 декабря 2011 года. В частности, поезда, которые будут следовать из Украины за рубеж в указанный период, будут прибывать на станцию назначения с опозданием в один час по местному времени.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, это связано с переходом Украины на зимнее время и необходимостью корректировки графика движения пассажирских поездов.

«Укрзализныця» обращается с просьбой к пассажирам, которые отправляются с 30 октября по 3 декабря 2011 года, заблаговременно уточнять время отправления поездов во всех направлениях через справочные службы и непосредственно на вокзалах. «Укрзализныця» приносит извинения за временные неудобства, вызванные объективными обстоятельствами и необходимостью согласовать с железнодорожными администрациями стран СНГ новый график движения.

Справка УНИАН. В связи с переходом на зимнее время в Украине впервые в истории стран СНГ разница во времени между Украиной и Российской Федерацией составит 2 часа. Теперь железнодорожникам нужно разработать новый график движения пассажирских поездов дальнего следования, поездов международного сообщения, транзитных и согласовать их между собой в чрезвычайно сжатые сроки. Работа над графиком ведется в оперативном режиме.

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«Борисполь» попал в пятерку худших аэропортов мира

Киевский аэропорт «Борисполь» признали одним из худших в мире по качеству сервиса.

Как сообщает «Корреспондент.net», антирейтинг воздушных ворот составил сайт Sleepeing in Airports, который распределял места, исходя из опросов на самом сайте, отзывов и комментариев на Facebook, информации, полученной на сайтах аэропортов и непосредственно в них, а также в обзорах специализированных изданий.

Звание наихудшего аэропорта завоевала воздушная гавань в столице Филиппин Маниле. Причиной плохих отзывов стали длинные очереди, плохое состояние старого первого терминала, коррупция и кражи багажа.

Вторым в списке оказался аэропорт Бове, находящийся в 80 км от Парижа. Его главным недостатком назвали то, что он закрывается на ночь - с 11:30 до 6:30. Поспать в таком аэропорту невозможно, отмечают на сайте Sleepeing in Airports. Кроме того, набор услуг ограничен, а мест для сидения недостаточно.

Третье место занял исландский «Кефлавик», находящийся в Рейкьявике. Внутри терминала холодно даже летом, пишут составители рейтинга, основываясь на отзывах пассажиров. При этом в нем не удастся поспать, поскольку есть специальные знаки, предупреждающие о том, что спать запрещено. Если охрана находится в хорошем расположении духа, она может разрешить остаться на ночь внутри, но в таком случае пассажир не должен уснуть.

Далее в списке худших идет аэропорт в итальянском городе Бергамо. Он шумный, переполненный, а ночью охрана приказывает пассажирам перемещаться с одной зоны терминала в другую и не дает таким образом выспаться.

Пятое место занял киевский «Борисполь». Составители рейтинга отмечают, что несколько лет назад пассажиры рассказывали страшные истории после посещения «Борисполя», но затем шквал негативных отзывов стих. Тем не менее, до сих пор путешественники не получают большого удовольствия от нахождения в главном украинском аэропорту, жалуясь на нехватку мест для ожидания, а также на слишком низкое количество предоставляемых услуг.

Отметим, что далее в списке худших идут аэропорты Франкфурт-Хан, воздушные ворота Лондона (Лутон), Пизы, Парижа (Руасси им. Шарля де Голля) и Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что в следующем году будет завершено строительство нового термнала D в аэропорту «Борисполь» и уже 25 марта из него будет совершен первый рейс. По словам вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА, лишь один этот терминал сможет ежегодно обслуживать десять миллионов пассажиров, а в перспективе - 15 миллионов пассажиров.

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Промышленность

Харьковский тракторный завод намерен создать в Китае совместное производство

«Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) намерен расширить сотрудничество с Китаем, в частности создать в этой стране совместное производство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил исполнительный директор ХТЗ Сергей КАЛИНИН, подводя итоги рабочего визита на завод делегации Министерства иностранных дел Украины.

По его словам, ХТЗ является ориентированным на внешние рынки предприятием, и сегодня на экспорт уходит 80% продукции на сумму около 300 млн. грн. в год.

Руководитель сообщил, что большинство государств для экспортеров выдвигают требование 50% локализации бизнеса, то есть для продвижения продукции необходимо создавать совместные предприятия с местными компаниями. ХТЗ имеет совместные производства на территории Польши и Венгрии с 2005 года, Казахстана – с 2008 года, и два в Российской Федерации с 2008-2009 года.

В настоящее время, сообщил директор завода, ХТЗ поставляет продукцию в Китай и намерен создать там совместное производство. «Китай – огромнейший рынок сбыта. Эта страна имеет определенный сегмент тракторов – это мини-трактора, которые продаются буквально в каждом магазине, но не делает машин такого тягового класса, как Харьковский тракторный завод», - констатировал руководитель завода.

Соответственно, отметил С.КАЛИНИН, «мы вполне можем занять нишу на этом рынке». «Для того, чтобы выйти на этот рынок, необходимо найти партнера, создать совместное производство и вместе реализовывать технику. Мы это делаем, и довольно успешно, и я думаю, что после этой встречи процесс ускорится», – сказал он.

Как сообщили в пресс-службе, в конце прошлой недели в Харькове прошло совещания «Налаживание эффективного взаимодействия между Министерством иностранных дел Украины и Харьковской ОГА по поиску путей расширения географии сбыта продукции предприятий Харьковской области» с участием представителей МИД.

Справка УНИАН. Харьковский тракторный завод специализируется на выпуске тракторов мощностью от 35 до 240 л.с. (колесные и гусеничные тракторы общего назначения, пахотно-пропашные и тракторы малой мощности), которые агрегатируются более чем с 250 наименованиями сельхозмашин и орудий. Техника используется во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства, строительстве, в промышленном производстве, а также для транспортирования различных грузов. География продаж техники ХТЗ - Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка.

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Украина договорилась с ЕС о беспошлинном импорте около 48 тыс. авто в год - Азаров

В рамках подготовки Соглашения о зоне свободной торговли Украина договорилась с Евросоюзом о беспошлинном импорте около 48 тыс. автомобилей в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в ходе встречи с председателем Международной организации автопроизводителей (OICA) Ивом ванн дер СТРААТЕНОМ.

"Наши потребители должны иметь возможность покупать любые автомобили. А нашему автопрому необходимо подниматься на уровень мировых производителей и достойно конкурировать с ними. Мы провели переговоры с ЕС в пределах создания ЗСТ и договорились о беспошлинном ввозе около 48 тысяч автомобилей в год", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такое количество автомобилей отвечает традиционному объему импорта в докризисные 2005-2007 годы.

Премьер Украины также пообещал, что правительство будет всячески содействовать развитию украинского автопрома и привлечению инвестиций в эту отрасль.

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Дело Тимошенко

Тимошенко передала руководству СИЗО свою апелляцию – Власенко

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО передала руководству Лукьяновского СИЗО свою апелляцию на приговор Печерского райсуда Киева, которым она признана виновной в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году и осуждена к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщил руководитель группы защиты Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, информирует сайт партии "Батьківщина".

В сообщении также напоминается, что завтра, 25 октября, в 11.00 защитники Ю.ТИМОШЕНКО будут подавать адвокатскую апелляцию через Печерский райсуд.

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Агро

Минэкономразвития создало рабочую группу по изучению тарифных условий в рамках ВТО

Министерство экономического развития и торговли Украины создало рабочую группу по изучению вопросов изменения тарифных условий в рамках Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Рабочая группа работает. Мы провели обсуждение этих вопросов», - сказал он, выразив надежду, что рабочая группа сможет до нового года подать свои предложения относительно изменения пошлин и квот, которые предусмотрены подписанным Украиной соглашением о вступлении в ВТО.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что рабочая группа создана при Миэкономразвитии.

«Она будет рассматривать все предложения, которые к нам поступают от производителей и участников рынка», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

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Завтра в Украине сохранится сухая и прохладная погода

Завтра в Украине сохранится сухая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 25 октября будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный и северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

В столице без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

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