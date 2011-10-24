Анонс на 25 октября

* В Украину приезжает миссия МВФ

* Состоится конференция на тему: “Отношения Европейского Союза и Украины”, организованная при участии Посольства Французской Республики в Украине и Фонда Роберта Шумана. Участники: Жак Баро, член Конституционного совета Франции, бывший вице-президент ЕК 2004-2010 гг.; Жан-Доминик Жюляни, президент Фонда Шумана с 2002 года, Юрий Ковбасюк, президент Национальной академии госуправления при Президенте Украины.

* Состоится Международная конференция по развитию автомобильной индустрии Украины AutoPROm.UA. Конференция проводится при поддержке АУБ. Будут рассмотрены стратегия выхода на новый уровень развития автомобильного рынка, угрозы и перспективы создания зоны свободной торговли с ЕС для индустрии, а также факторы, способствующие инвестиционной привлекательности автопрома Украины, в том числе в контексте ЕВРО-2012. Почетный гость конференции – генсекретарь Международной ассоциации автопроизводителей OICA Ван дер Страатен расскажет, о современных тенденциях мирового автопроизводства и поделится своим виденьем путей развития автомобильного производства и рынка в Украине.

* Круглый стол на тему: «Будет ли создана зона свободной торговли Украины с ЕС?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Вероятность подписания договора о создании ЗСТ с ЕС. ЗСТ с СНГ – возможность или угроза для будущего Украины? Оценка экономических и политических перспектив создания Зоны свободной торговли с Евросоюзом. Участники: Леонид Козаченко, глава совета предпринимателей при КМУ;Владимир Огрызко, зам.председателя политсовета партии «Наша Украина»; Тарас Чорновил, народный депутат Украины («Реформи заради майбутнього»); Сергей Терезин, народный депутат Украины, БЮТ; Виктория Коцюбская, юрист.

* Круглый стол на тему: «Стратегические направления развития транспортной отрасли Украины в послекризисный период». Вопросы: Транспортная система Украины в стратегии модернизации национальной экономики. Приоритеты интеграции транспортной системы Украины в европейские и мировые транспортные сети. Приглашены: Леонид Костюченко, президент Ассоциации международных перевозчиков Украины; Юрий Крук, зампредседателя Комитету по вопросам транспорта и связи, председатель подкомитета по вопросам морского и речного транспорта; Алексей Стельмах, представитель управление реального сектора экономики Секретариата КМУ; Виктор Валуев, вице-президент Украинского Национального комитета Международной торговой палаты; Юрате Юодснуките, координатор сектора транспорта Представительства ЕС в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Нацбанк еще больше осложнил процедуру продажи валюты». В работе примет участие президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации Александр Сугоняко.

* Пресс-конференция на тему: «Как «обувают» покупателя обуви в Украине». Участники: Александр Бородыня, президент Лиги украинских промышленников - изготовителей обуви, кожгалантереи, меховых изделий и кожевенных товаров; Владимир Лысак, директор предприятия по изготовлению и ремонту обуви «Днепр-сервис».

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Коммунальный крокодил - наше «Сяйво» проглотил!”. Коллектив книжного магазина «Сяйво» приглашает к конструктивнному диалогу по поводу судьбы книжного магазина председателя КГГА Александра Попова и зам.председателя КГГА Александра Пузанова. Участники: зам.директора книжного магазина «Сяйво» Алла Решетникова, адвокат книжного магазина «Сяйво» Олег Король, координатор Гражданского движения «Громадянський опір», президент АЦ «Академия» Александра Кужель, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, писательница Ирэн Роздобудько, общественный защитник книжного магазина «Сяйво» Константин Климашенко, глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец. Будет обнародованы факты нового рейдерского захвата книжного магазина «Сяйво».

* В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная старту нового масштабного фитнес-проекта в Украине «100% fit GO», цель которого - привлечь внимание широких слоев населения к спорту и здоровому образу жизни. Участники: президент федерации бодибилдинга и фитнеса Украины, организатор проекта «100% fit GO» Игорь Делиев; президент федерации бодибилдинга и фитнеса г.Киева, чемпион мира по бодибилдингу Александр Белоус; призер Олимпийских Игр по метанию молота Александр Крыкун; Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Валерий Гончаров; Олимпийский чемпион в толкании ядра Юрий Белоног. Первый этап проекта - соревнования «Фитнес бомба» (29-30 октября, Киев, «Украинский дом»). В программе фестиваля: соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу, классическому бодибилдингу, детскому фитнесу, бикини-фитнесу, полиденсингу, стронгмену; отбор участников на финал «100% fit GO»; выставка; мастер-классы; семинары для тренеров.

* Состоится пресс-брифинг по итогам российско-украинского круглого стола «Россия и Украина в меняющейся Европе». Круглый стол проводится по инициативе Российской ассоциации политической науки и Киевского центра политических исследований и конфликтологии под эгидой Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова. Участники: О.Гаман-Голутвина, президент Российской ассоциации политической науки; М.Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии; Л.Драчевский, исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова; Ф. Лукьянов, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ;А.Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины; И.Иванов, президент Российского совета по международным делам.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Официальное открытие Украинско-Азербайджанской Бизнес Рады». С октября 2011г. официально начнет свою деятельность Украинско-Азербайджанская Бизнес Рада (УАБР), основные задания которой: повышение инвестиционной привлекательности Украины и Азербайджана, улучшение имиджа стратегических партнеров перед мировым сообществом, развитие малого и среднего бизнеса в этих странах. Миссией Ассоциации является содействие политическому, экономическому, научному, техническому, информационному обмену, установление и координирование взаимовыгодных экономических отношений между ведущими предприятиями Украины и Азербайджана. Участники пресс-конференции ознакомят с преимуществами деятельности новосозданной организации, как для бизнес-структур, так и для экономики двух стран в целом. Участники: почетный Президент УАБР Рустам Агаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эйнулла Мадатли, секретари Посольства Азербайджанской Республики в Украине - Сабир Рзаев и Фарид Бабаев.

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