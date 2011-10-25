Каддафи похоронят сегодня в секретном месте

Бывший ливийский лидер Муамар Каддафи, убитый в четверг в Сирте, будет похоронен сегодня в секретном месте в пустыне.

Об этом со ссылкой на новые ливийские власти - представителей Национального переходного сонета - сообщил телеканал "Аль-Арабия". По его сведениям, вместе с М.Каддафи будет похоронен и сын свергнутого диктатора Мутассем.

О судьбе еще одного сына М.Каддафи, Сейфа аль-Ислама, Национальный переходный совет сообщил, что он находится сейчас вблизи границы Ливии с Нигером и Алжиром и готовится бежать из страны, используя поддельный паспорт. Бегство организовал бывший глава ливийской разведки Абдалла аль-СЕНУССИ, отмечает радио «Свобода».

В понедельник власти Ливии заявили, что будет проведено тщательное расследование обстоятельств гибели М.Каддафи, относительно которых поступили противоречивые данные.