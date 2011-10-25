Власть ожидают сложности после парафирования соглашения об ассоциации с ЕС - Огрызко

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО полагает, что украинскую власть ожидает немало сложностей после парафирования соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Я надеюсь, в декабре соглашение будет парафировано. Однако после этого начнутся реальные проблемы, потому что потом его нужно будет подписывать и ратифицировать. А вот здесь уже, если ситуация в отрасли прав человека будет такой же, как сегодня, то тогда не следует удивляться, если один парламент какой-то европейской страны скажет "нет". И тогда все соглашение будет в подвешенном состоянии", - заявил В.ОГРЫЗКО.

По его мнению, парафируя договор, украинская власть берет на себя определенные обязательства, нарушая которые, она может свести на нет всю проделанную ранее работу по интеграции в Евросоюз.

"Перед каждым таким шагом власть будет трижды думать", - сказал В.ОГРЫЗКО, отвечая на вопрос о возможных судебных процессах против других политиков после парафирования соглашения.