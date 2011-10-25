ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 октября
Экономические материалы Украинские СМИ
Украинские СМИИздание «Дело» в публикации «Тимошенко лично подала апелляцию», в котором пишет: в понедельник, 24 октября, Юлия Тимошенко подала руководству Лукьяновского СИЗО и своим адвокатам апелляцию на приговор, по которому экс-премьеру дали семь лет лишения свободы…
http://delo.ua/ukraine/timoshenko-lichno-podala-apelljaciju-166689/
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Также «Дело» в публикации «В бюджете-2012 власть скрыла лоббистские статьи расходов – Жебривский» пишет: по словам народного депутата, в структуре министерства есть множество отдельно вынесенных структур и предприятий. Если раньше статьи расходов по каждой такой структуре и предприятию расписывались отдельно, то в бюджете-2012 указаны лишь главные распорядители средств – первого, второго уровня. Такое новшество позволяет Кабинету министров во главе с премьером Николаем Азаровым в ручном режиме управлять финансовыми потоками государства…
http://delo.ua/ukraine/v-bjudzhete-2012-vlast-skryla-lobbistskie-stati-rashodov-zhebri-166666/
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«Дело» в публикации «Власть выводит суды из-под контроля общественности - эксперт» пишет: замглавы Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида рассказал изданию, почему изменения в принципах формирования Единого реестра судебных решений создадут почву для сокрытия от общественности резонансных решений и усложнят работу юристов…
http://delo.ua/opinions/vlast-vyvodit-sudy-iz-pod-kontrolja-obschestvennosti-ekspert-166682/
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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Капитал в отставке», в котором пишет: отток валюты из банковского сектора и растущие темпы импорта товаров привели к резкому ухудшению платежного баланса. По итогам трех кварталов его профицит упал до $73 млн. В правительстве рассчитывают стабилизировать ситуацию благодаря снижению цены импортного газа, ведь без этого отток валюты из страны по итогам года составит примерно $3 млрд…
http://kommersant.ua/doc/1802608
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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривна вне зоны доступа», в котором пишет: спровоцированный Нацбанком кризис ликвидности охватил межбанковский кредитный рынок. Банкиры утверждают, что свободной гривны уже нет почти ни у кого, кроме госбанков, которые выдают месячные ссуды дороже 30%. Это заставляет банки пересматривать кредитные программы и даже закрывать их…
http://kommersant.ua/doc/1802602
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Издание «Экономические известия» публикует материал «Химия сдает позиции», в котором пишет: Украина с каждым годом приближается к критической импортозависимости по химическим товарам. Инвесторы не желают вкладывать деньги в столь капиталоемкий бизнес, поскольку он не выдерживает конкуренции ни в Украине, ни на внешних рынках…
http://state.eizvestia.com/full/himiya-sdaet-pozicii
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Также «Экономические известия» публикуют материал «АМКУ нашел вредителей», в котором пишут: гречневый ценовой коллапс стал новостью номер один среди покупателей. Теперь же нашлись и виновники событий полуторагодовой давности…
http://markets.eizvestia.com/full/amku-nashel-vreditelej
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«Экономические известия» публикуют материал «Цену транзита не снизят», в котором пишут: в российской монополии считают «неразумным» требовать от украинской стороны снизить ставку на транзит российского газа в страны ЕС до уровня себестоимости этих услуг…
http://state.eizvestia.com/full/cenu-tranzita-ne-snizyat
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Газета «Сегодня» в публикации «Овощи можно будет купить по бросовой цене еще три недели» пишет: пришло время запасаться сахаром и капустой, а хурму и мандарины пока лучше игнорировать…
http://www.segodnya.ua/news/14302536.html
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Также «Сегодня» в публикации «Киевляне сидят без тепла: «Киевэнерго» обещает проблему решить и надеется на видеонаблюдение» пишет: специалисты считают, что задача номер один — замена старых сетей…
http://www.segodnya.ua/news/14302470.html
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Российские СМИИздание «Ведомости» в публикации «Минтранс взялся за пунктуальность авиакомпаний» пишет: российские авиакомпании должны быть не только большими, но и пунктуальными, считает Минтранс. Министерство хочет лишать перевозчиков лицензий за более чем двухчасовую задержку 10% рейсов в сезон…
http://www.vedomosti.ru/companies/news/1401821/letajte_bez_opozdanij
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Также «Ведомости» в публикации «Перед выборами президента налоговики простят 33 млн избирателей» пишут: к апрелю 2012 г. налоговики планируют списать долги примерно 33 млн гражданам на сумму до 36 млрд руб. От должников участия в акции не потребуется…
http://www.vedomosti.ru/finance/news/1401820/rossiya_bez_dolgov
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Издание «Известия» в публикации «Предпринимателей не будут карать за плохие намерения» пишет: в Госдуме прошло закрытое совещание членов комитета по законодательству и представителей правительства по поводу скандального закона о «фирмах-однодневках». Он принят в первом чтении, но ко второму его планируют радикально переписать…
http://izvestia.ru/news/504838
(УНИАН)