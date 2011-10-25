Соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ не будет полноценно работать - Огрызко

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО полагает, что подписанное недавно соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ не будет полноценно работать.

"Я не верю, что это соглашение о зоне свободной торговли с СНГ когда-либо начнет реально работать. Потому что зона свободной торговли значит действительно свободный обмен товарами, людьми, капиталами и так далее. Если зона свободной торговли начинается с исключений и ограничений, то она не является свободной", - сказал В.ОГРЫЗКО в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Он расценивает данный шаг как политический проект, который нужен руководителям Российской Федерации для того, чтобы накануне определенных избирательных кампаний снова провозгласить идею объединения постсоветских земель в одну новую большую империю.

По мнению В.ОГРЫЗКО, два соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом и с Россией на базе Всемирной торговой организации не создали бы проблем.

"Но Россия просто не пойдет на то, чтобы торговать с остальными странами постсоветского пространства на честной основе", - отметил экс-глава МИД.

В.ОГРЫЗКО убежден, что Украина должна сохранять европейский вектор развития, к которому будут касательными все остальные, при этом стремление к евроинтеграции не препятствует стране развивать отношения с другими государствами.

"Почему, идя в Евросоюз, мы не должны торговать с Казахстаном? Или почему мы, имея ассоциацию с Евросоюзом, не должны развивать отношения с Российской Федерацией? Безусловно, должны. Только вопрос, как, на какой основе? Если она нормальная, цивилизованная, общемировая – пожалуйста. Если диктат, если принуждение, тогда извините", - сказал экс-министр.