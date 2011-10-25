Британский парламент отверг референдум о выходе страны из Евросоюза

В британском парламенте после бурных дебатов подавляющим большинством голосов было отвергнуто предложение по проведению референдума о выходе страны из Европейского Союза.

Как сообщает радио «Свобода», по инициативе Партии независимости Соединенного Королевства более 100 тысяч человек подписали петицию, призывающую провести референдум о пересмотре членства Великобритании в Европейском Союзе.

По закону, в этом случае правительство обязано поставить данный вопрос на голосование в парламенте.

В случае всенародного плебисцита избирателям было бы предложено ответить на три вопроса: должна ли Британия выйти из Евросоюза, оставаться там или изменить условия своего членства.

Правительство выступило против проведения референдума, считая его нежелательным в условиях экономического кризиса. Консервативная, Либерал-демократическая и Лейбористская партии призвали парламентариев проголосовать против.

После бурных дебатов законодатели большинством в 483 голоса против 111 отвергли идею проведения референдума.