Генпрокуратура не предъявила обвинений Тимошенко по делу ЕЭСУ - Власенко

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры не предъявили Юлии ТИМОШЕНКО обвинений по уголовному делу о неуплате налогов корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сказал журналистам возле Печерского районного суда Киева.

«Юлия ТИМОШЕНКО информирована о том, что (генеральный прокурор Виктор ПШОНКА) отменил постановление. То есть, никаких еще действий не происходило. И соответственно, для того, чтобы что-то началось, надо, наверное, вручить ТИМОШЕНКО копию постановления о возбуждении или о возобновлении этого уголовного дела», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, только после этого Ю.ТИМОШЕНКО сможет определить своего защитника по указанному делу.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 20 октября отменила незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам разворовывания свыше 25 млн. грн. бюджетных средств и уклонения от уплаты свыше 20 млн. грн. налогов путем внедрения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и укрывательства доходов от деятельности ее оффшорной компании.

По данным отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, одновременно Генпрокуратура оспаривает в кассационном порядке «незаконные решения суда о закрытии других эпизодов преступной деятельности по указанному уголовному делу».

В Генпрокуратуре считают, что постановление бывшего генпрокурора Святослава ПИСКУНА о закрытии этого дела, а также решения суда, вынесены «без полного всестороннего расследования, то есть поспешно и немотивированно».

Досудебное следствие по делу проводится налоговой милицией.