Защита Тимошенко зарегистрировала апелляцию на приговор в Печерском райсуде Киева

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО передал в канцелярию Печерского райсуда Киева апелляцию на приговор Юлии ТИМОШЕНКО по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Печерского райсуда Киева.

«В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Печерский районный суд обязан направить апелляцию всем участникам процесса для предоставления своих возражений. После этого в течение семи дней жалоба должна быть передана в Апелляционный суд города Киева и после этого дело назначается к рассмотрению не раньше месяца и не позже трех месяцев», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, слушание дела по рассмотрению апелляции Ю.ТИМОШЕНКО должно начаться не раньше, чем через полтора месяца. «Я не знаю, будут ли торопиться, но сейчас, насколько мне известно, судей Апелляционного суда обрабатывают с тем, чтобы они слушали это дело по так называемой сокращенной процедуре, чтобы не было никаких допросов свидетелей, чтобы не было никаких исследований доказательств, чтобы они за 5 минут рассмотрели это дело, закрыв глаза», - сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. По решению суда, она не сможет занимать государственные должности в течение трех лет после отбывания наказания.