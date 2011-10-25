Сегодня с ЕС обсудят строку «европейская перспектива Украины» в соглашении об ассоциации

Сегодня представители Украины и Европейского Союза обсудят вопрос включения в текст соглашения об ассоциации положения о европейской перспективе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, сегодня в Киеве состоится 20-й раунд переговоров между Украиной и ЕС относительно соглашения об ассоциации.

«Во время этого мероприятия стороны обсудят несогласованные вопросы переговорного процесса относительно заключения соглашения об ассоциации, в частности, включение в текст соглашения положения о европейской перспективе Украины», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра иностранных дел – руководитель аппарата МИД Павел КЛИМКИН, делегацию ЕС – исполнительный директор по вопросам России, Восточного соседства и Западных Балкан Европейской службы внешней деятельности Мирослав ЛАЙЧАК.