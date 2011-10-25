Главное на 25 октября (день)

Финансы

Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Киеве.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ посетит Украину в период с 25 октября по 4 ноября для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по Статье IV Статей Соглашения МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.

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НБУ разъясняет новые правила обмена валюты

Национальный банк Украины с целью упрощения порядка осуществления валютно-обменных операций для физических лиц откорректировал правила и внес изменения в действующую процедуру осуществления операций по купле-продаже валют.

Соответствующее постановление НБУ от 11 октября 2011 №364 зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 20 октября 2011 г. №1214/19952, сообщается на сайте НБУ.

Так, согласно сообщению, покупка валюты банком на сумму до 150 тыс. грн. будет осуществляться при предъявлении клиентом (резидентом или нерезидентом) документа, удостоверяющего личность. При этом в квитанции будут указываться только данные идентификации клиента, который совершил продажу иностранной валюты. Копирование страниц документа, удостоверяющего личность клиента, в этом случае запрещается.

Продажа наличной иностранной валюты банками одному лицу в один операционный день на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн., будет осуществляться при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его резидентность.

Кассир банка, проверив резидентность клиента, обязан заполнить квитанцию об осуществлении валютообменной операции и обеспечить сохранение копий страниц документа, на основании которого проведена идентификация личности. Эти копии заверяются печатью кассы банка, пункта обмена валюты.

Также указывается, что данные о клиенте, полученные в процессе обслуживания при осуществлении валютообменных операций, являются банковской тайной с соответствующим режимом их хранения.

Требования, установленные относительно предъявления документов, удостоверяющих личность, при проведении валютообменных операций не распространяются на операции, которые осуществляются через банковские автоматы самообслуживания банков (банкоматы).

При этом отмечается, что вышеуказанные изменения являются временной мерой упрощения правил порядка валютообменных операций, которые будут действовать с 28 октября 2011 года до 1 сентября 2012 года.

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ТЭК

Евросоюз отказал "Южному потоку" в особом статусе

Евросоюз отказал "Газпрому" в особом правовом статусе для газопровода "Южный поток". Как пишет российский "Коммерсантъ", без особого статуса магистральный газопровод может быть использован для транспортировки газа третьими сторонами.

Особый правовой режим нужен был "Газпрому" для того, чтобы вывести "Южный поток" из-под действия Третьего энергетического пакета ЕС. Согласно нормам европейского энергетического законодательства, трансгосударственный трубопровод может быть использован третьими лицами, а бизнес по транспортировке и по продаже газа по нему должен быть разделен. Из этого правила исключаются только те объекты, которые попадают под понятие TEN (трансъевропейская сырьевая инфраструктура).

Конкуренты "Южного потока" - Трансадриатический газопровод и Nabucco - уже получили право не предоставлять доступ третьим лицам. У "Газпрома" остается еще один шанс обойти Третий энергопакет ЕС - договориться отдельно с каждой страной, по территории которой проходит "Южный поток", чтобы они признали трубу достойной особого статуса. Но даже если министерство энергетики каждой страны посчитает South Stream элементом европейской сырьевой инфраструктуры, окончательное решение останется за представителями Еврокомиссии.

В случае, если Европа не ратифицирует особый правовой режим для магистрального газопровода, Россия диверсифицирует поставки газа. Часть поставок будет направлена в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ. Точные цифры поставок, которые планируется направить в АТР, чиновник не назвал.

«Южный поток», призванный снизить зависимость российской стороны от транзита топлива по территории Украины, будет проложен по дну Черного моря из России в Болгарию, а затем разделен на две ветки. Одна из них пройдет через Грецию на юг Италии, а вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Точный маршрут газопровода еще не определен, кроме того, Турция до сих пор не дала согласия на прокладку газопровода по своей морской акватории, напоминает Лента.ру.

«Южный поток» должен быть построен к 2015 году, пока его строительство еще не началось. Ориентировочная стоимость трубы с пропускной способностью в 63 миллиарда кубометров газа оценивается в 15,5 миллиарда евро, из которых 10 миллиардов евро пойдут на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный. Участниками Южного потока являются "Газпром", итальянская Eni, французская EDF и германская Wintershall. Российскому монополисту принадлежит 50 процентов проекта.

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НКРЭ разработала новый порядок определения цены природного газа собственной добычи

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) разработала проект нового порядка определения цены природного газа собственной добычи для газодобывающих компаний.

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте регулятора в понедельник, 24 октября.

Документ определяет механизм формирования, расчета и установления цен на природный газ для газодобывающих компаний с обеспечением единых принципов формирования цен на природный газ, нефтяной (попутный) газ, газ (метан) угольных месторождений и газ сланцевых пластов.

Согласно документу, при расчете цены газа собственной добычи за основу берутся операционные расходы и расчетная прибыль компаний, а также уровень рентной платы за природный газ собственной добычи, которая рассчитывается в соответствии со ставками, установленными в Налоговом кодексе.

В настоящее время вопросы определения цены на газ собственной добычи регулируются постановлением НКРЭ №35 от 22 января 2009 года. Газодобывающие компании Украины неоднократно указывали на несовершенство действующего порядка, что, по их мнению, приводило к установлению регулятором необоснованных цен на газ собственной добычи. В этой связи ПАО «Укрнафта» даже судилось с регулятором, но безуспешно.

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НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на ноябрь

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на ноябрь на 4% по сравнению с установленной для октября - до 620,32 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №2023 от 21 октября.

Прогнозная оптовая цена на электроэнергию оставалась неизменной с мая по октябрь т.г.

Таким образом, с начала года прогнозная оптовая цена выросла на 17,7% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 620,32 грн. за МВт/ч для ноября.

НКРЭ прогнозировала, что в 2011 году оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

В 2010 году уровень прогнозной оптовой цены вырос на 13,8% – с 441,4 грн., установленных для января, до 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» полностью рассчиталась с «Дойче Банком» за кредит в размере 700 млн. долл.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины в октябре 2011 года полностью рассчиталась за кредит в размере 700 млн. долл. США, который был предоставлен «Дойче Банком АГ» и использован на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

Напомним, кредитные ресурсы были привлечены на 7 лет по процентной ставке Libor + 6,5% годовых. Как отмечают в ведомстве, все платежи по кредиту в течение 7 лет выплачивались своевременно и в полном объеме.

«Выполнение финансовых обязательств перед банками, которые работают с «Укрзализныцей», является бесспорным приоритетом. Надеюсь, что серьезное и ответственное отношение «Укрзализныци» будет способствовать улучшению сотрудничества с ведущими финансовыми учреждениями», - отметил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК.

Напомним, кредитный договор о кредите на сумму 700 млн. долл. США между «Укрзализныцей» и «Дойче Банком АГ» был заключен 18 октября 2004 г. в г. Киев.

Справка УНИАН. В рамках проекта строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве выполнены работы по устройству железнодорожной составляющей моста, эстакад правобережного и левобережного подходов и Березняковского путепровода, а также автомобильного проезда с левого на правый берег и с правого на левый.

В 2010 году открыто движение железнодорожного транспорта, остановочный пункт «Левый берег» и автомобильное движение с левого на правый берег Днепра. В 1-м полугодии 2011 года осуществлено открытие автомобильного движения в обратном направлении с заездом со стороны Конча-Заспы и автомобильный заезд со стороны моста им. Е.О. Патона на левый берег.

23 августа т.г. состоялось открытие автомобильного съезда на Надднепрянское шоссе в направлении пгт. Конча-Заспа и полного двустороннего движения мостовым переходом.

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Потери МВД от отмены техосмотра автомобилей составят около 1 млрд. грн. - Могилев

Финансовые потери Министерства внутренних дел после отмены прохождения техосмотра транспортных средств составят около 1 млрд. грн., поэтому увеличения бюджета ведомства в следующем году не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Потери от ТО составили около миллиарда гривень, поэтому о значительном увеличении бюджета МВД говорить не стоит», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июля приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, и эти полномочия переданы субъектам хозяйствования.

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Промышленность

ОПЗ закончил 9 месяцев с прибылью 314,5 млн. грн.

ОАО “Одесский припортовый завод” закончило 9 месяцев т. г. с прибылью 314,502 млн. грн. против 147,328 млн. грн. убытка годом ранее.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что чистый доход компании увеличился на 62,2% по сравнению с аналогическим периодом 2010 года - до 3 млрд. 933,781 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась в 9,5 раз – до 635,318 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ в 2010 году увеличил чистый убыток в 35,7 раз, по сравнению с 2009 годом, до 87,169 млн. грн.

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Агро

ЕС готов отменить экспортные субсидии на сельхозпродукцию в торговле с Украиной

Европейский Союз готов отменить экспортные субсидии на сельхозпродукцию в торговле с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе своего выступления на агродебатах «Зона свободной торговли с ЕС: шансы и возможности для АПК Украины» в понедельник сообщил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Со стороны Европейского Союза, мне кажется, это беспрецедентный шаг — готовность отменить экспортные субсидии в торговле сельскохозяйственной продукцией при экспорте в Украину», - сообщил он.

По его словам, на все сельхозтовары, которые потенциально могут быть объектом экспортного субсидирования, в торговле с Украиной экспортная субсидия не будет применяться.

Как сообщил директор департамента международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА, для этого ЕС должен внести изменения в свое законодательство. Он отметил, что вопрос экспортных субсидий внутри ЕС регулируется соответствующим регламентом, и если груз направляется в Украину, то просто вносятся изменения в дополнение к регламенту, что экспортная субсидия ноль при назначении груза в Украину.

При этом В.ПЯТНИЦКИЙ добавил, что в ЕС экспортные субсидии не применяются массово, а в регламенте четко определен перечень такой продукции.

Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе официально завершились переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

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В Луганской области покраснела река, впадающая в водохранилище

В поселке Красный Кут (Антрацитовский район, Луганская область) покраснела река Миусик - приток реки Миус, которая впадает в Яновское водохранилище.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ООО «Лугансквода» Владимир ЧЕРНЫШ.

По его словам, Яновское водохранилище является одним из крупнейших запасов пресной воды, обеспечивающее после очистки питьевой водой город Красный Луч и близлежащие поселки.

«Местные жители обратились в Краснолучский департамент «Луганскводы», увидев, что река приобрела неестественный цвет. Наша лаборатория провела ряд исследований, показавших, что показатели по железу в речной воде превышают норму в 44 раза, по марганцу несколько раз», - сказал В.ЧЕРНЫШ.

Он отметил, что очистные сооружения «Луганскводы» пока справляются с такой водой и очищают ее до показателей ГОСТа, однако работа сооружений идет на износ.

«Постоянно засоряются песчаные фильтры, их приходится чистить или менять. Для компании это затратно и неудобно. Пока оборудование не вышло из строя, производится очистка, угрозы для здоровья и жизни людей нет», - утверждает В.ЧЕРНЫШ.

Глава Антрацитовского района Геннадий ГОЛОВНЕНКО рассказал УНИАН, что речная вода приобрела красный цвет и повышенные показатели по железу и марганцу из-за того, что в нее впадают шахтные воды.

«Рядом с рекой находится давно закрытая шахта. Большая вероятность того, что ее подземные воды попадают в реку, поэтому в воде такая повышенная кислотность и неестественный цвет. Мы советовались с экологами, хотели вообще перекрыть путь реки к водохранилищу, но специалисты убедили не делать этого, потому, что река все равно найдет другое русло и неизвестно где и куда она потечет», - сказал Г.ГОЛОВНЕНКО.

Он уверен, что угрозы здоровью и жизни людей нет.

«Там на берегу реки и трава растет, если бы вода была так опасна, вымерло бы все. Поэтому никакие средства на решение этого вопроса мы не выделяли», - отметил. Г.ГОЛОВНЕНКО.

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Завтра в Украине осадков не ожидается, в Карпатах местами туман

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром в Карпатах местами туман.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье Черного моря 1-6° тепла; днем 4-9° тепла, в Прикарпатье и в Крыму до 13°; в Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

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