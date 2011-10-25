Главное на 25 октября (вечер)

Энергетика

В Фонд государственного имущества Украины обратилась еще одна компания с просьбой о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 25% госпакета акций "Киевэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Отмечается, что, таким образом, сегодня в общей сложности на ознакомление с конкурсной документацией по "Киевэнерго" поступили заявки от двух компаний, по "Захидэнерго" - одна.

Напомним, председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО ранее заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". По его мнению, реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на ноябрь в среднем на 4,8%.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в ноябре вырастет на 4,99% - до 66,47 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 4,64% - до 87,48 коп. за кВт/ч (без НДС).

НКРЭ оставляло низменными розничные тарифы облэнерго с июня по октябрь т.г. Теперь повышение тарифов связано с увеличением отпускного тарифа крупнейшего производителя электроэнергии в Украине - НАЭК «Энергоатом» - на 22% с ноября.

Таким образом, с начала текущего года розничные тарифы на электроэнергию в Украине выросли для потребителей первого класса напряжения на 15,7% - с 57,47 коп. за кВт/ч в январе до 66,47 коп. за кВт/ч в ноябре, для потребителей второго класса - на 21,45% - с 72,03 коп. за кВт/ч в январе до 87,48 коп. за кВт/ч в ноябре.

Представители Объединенного диспетчерского управления (ОДУ) ДК «Укртрансгаз» и управление магистральных газопроводов (УМГ) «Прикарпаттрансгаз» согласовали с компаниями-транзитерами режимы работы газотранспортной системы (ГТС) по Балканскому направлению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, режим работы ГТС согласован с ОАО «Газпром» (РФ), ООО «Газпром экспорт» (РФ), АО «Газ транзит», ОАО «Молдовагаз» (Молдова), СНТГН «Трансгаз» СА (Румыния), ЕАД «Булгаргаз» (Болгария), АО «БОТАШ» (Турция), АО «ДЕСФА» (Греция) и АО «ГАММА» (Македония).

На встрече также были подведены итоги работы национальных ГТС за предыдущий период 2011 года, обсуждены текущие вопросы диспетчерского взаимодействия и улучшения международного сотрудничества, подписан соответствующий протокол и согласован план проведения планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводах Балканского направления на 2012 год.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что договоренность с Российской Федерацией по цене на газ будет достигнута максимум через месяц.

Об этом глава правительства сообщил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы рассчитываем, что с Россией договоримся. Буквально в ближайшие… месяц максимум договоримся. Мы ориентируемся на совершенно другие цены на газ», - заявил Н.АЗАРОВ.

Финансы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят парламентом 6 октября. Часть вторая статьи 33 Бюджетного кодекса изложена в редакции, согласно которой Национальный банк подает Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров до 15 марта года, предшествующего плановому, - прогнозные монетарные показатели на следующий год; до 1 апреля года, предшествующего плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению текущего года, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет; до 1 сентября года, предшествующего плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению в следующем году, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.

Указанные материалы используются для составления проекта закона о государственном бюджете Украины.

Раздел VІ "Заключительные и переходные положения" дополнены подпунктами, согласно которым налог на доходы физических лиц, который платится (перечисляется) согласно Налоговому кодексу на территории городов областного значения пилотных регионов, как исключение из положений части второй статьи 65 и подпункта 1 части первой статьи 66 данного кодекса, засчитывается в размере: 50% - в областные бюджеты и 50% - в бюджеты городов областного значения; до завершения реорганизации учреждений здравоохранения в пилотных регионах областной совет может передавать средства на осуществление расходов местных бюджетов по содержанию учреждений здравоохранения районному, городскому (города областного значения) совету в виде межбюджетного трансферта в соответствии с районным, городским (города областного значения) бюджетом; в случае несвоевременного принятия решения о местном бюджете в пилотных регионах положения статьи 79 этого кодекса применяются с учетом изменения разграничения расходов на охрану здоровья между районными бюджетами, бюджетами городов областного значения и областным бюджетом.

Внесены изменения и к Закону "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограммов, компьютерных программ, баз данных", согласно которым "плата за получение контрольных марок засчитывается в государственный бюджет Украины".

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Транспорт

Европейский Союз намерен усилить сотрудничество в транспортной сфере со странами «Восточного партнерства».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, этот вопрос обсуждался во время двухдневной встречи в Кракове вице-президента Еврокомиссии, ответственного за вопросы транспорта, Сиима КАЛЛАСА и министров транспорта стран-участниц «Восточного партнерства».

«Мы договорились сегодня со странами «Восточного партнерства» работать вместе для того, чтобы облегчить поездки для людей и обеспечить эффективную транспортировку грузов», - заявил по этому поводу С.КАЛЛАС.

В ходе заседания стороны, в частности, обозначили новые шаги, которые могут быть предприняты. Среди них – действия для более тесной интеграции транспортных рынков и улучшения совместимости инфраструктуры; планирование и создание региональных транспортных сетей для региона «Восточного партнерства», которые будут связывать его трансевропейской транспортной системой; сотрудничество с международными финансовыми институтами для финансирования проектов по улучшению связей между регионами «Восточного партнерства» и ЕС.

Строительство и ЖКХ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что этот закон не может быть принят по ряду причин.

Законом, который поступил на подпись, излагается в новой редакции статья 6 Жилищного кодекса Украинской ССР, которой, в частности, предусматривается запрет на предоставление в жилых домах помещений для нужд производственного характера (сегодня существует запрет на предоставление таких помещений для нужд промышленного характера). Президент подчеркнул, что с этим нельзя согласиться, поскольку введение запрета на предоставление в жилых домах помещений для нужд производственного характера может привести к вынужденному прекращению предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего бизнеса, которые чаще всего используют для осуществления предпринимательской деятельности такие помещения для размещения парикмахерских, пунктов ремонта одежды, обуви, частных нотариальных контор и т.п.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в других положениях Жилищного кодекса Украинской ССР предусмотрена возможность предоставления нежилых помещений в жилых домах для торговых, бытовых и других потребностей непромышленного характера. По мнению Президента, таким образом, рассматриваемым законом в Жилищный кодекс Украинской ССР закладываются правовая неопределенность и внутреннее противоречие, что на практике может привести к нарушению конституционных принципов верховенства права, равенства и справедливости, из которых вытекает требование определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы.

Законом также вводится порядок подсчета площади лоджий, балконов, веранд и террас. Предлагается наделить правом устанавливать коэффициенты, с учетом которых подсчитывается площадь лоджий, балконов, веранд и террас, центральный орган исполнительной власти по вопросам жилищной политики. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, такая норма не отвечает общей цели закона - закреплению на законодательном уровне определения содержания понятий «жилая площадь», «общая площадь» и порядка определения их размера. Ведь этим вводится возможность частого изменения указанных коэффициентов, что будет иметь следствием изменение общей площади объектов жилищной недвижимости и будет требовать каждый раз проведения технической инвентаризации жилищного фонда в Украине за счет средств граждан.

Поэтому вводимое законом, поступившим на подпись, установление коэффициентов, с учетом которых подсчитывается площадь лоджий, балконов, веранд и террас, актами центрального органа исполнительной власти является неприемлемым. Президент отметил, что коэффициенты должны устанавливаться законом. Глава государства считает нужным установить такие коэффициенты для подсчета площади лоджий, балконов, веранд и террас: для балконов и террас - 0,3; для лоджий - 0,5; застекленных балконов - 0,8; веранд, застекленных лоджий и холодных амбаров - 1,0.

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