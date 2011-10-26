Турция запросила помощь. Запрос направлен в адрес 30 государств

Правительство Турции запросило иностранную помощь для ликвидации последствий землетрясения в провинции Ван.

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил телеканал CNN Turk.

Источник телеканала отмечает, что письменный запрос от имени правительства направлен в адрес 30 государств, ранее заявивших о готовности оказать содействие. В числе этих стран и Израиль, который ранее был оскорблен отсутствием ответа от Турции относительно предложенной им помощи. А еще раньше дипломатические отношения между странами были омрачены скандалом вокруг «Флотилии Свободы».

NEWSru Israel подтверждает, что турецкие власти обратились в МИД Израиля и попросили прислать специальное оборудование. Министр иностранных дел Израиля Авигдор ЛИБЕРМАН и министр обороны Эхуд БАРАК распорядились предоставить турецкой стороне все необходимое.

Грузовой самолет доставит в Турцию запрошенную гуманитарную помощь. На данном этапе турецкая сторона не просила прислать спасателей или врачей.

Управление по чрезвычайным ситуациям при канцелярии премьер-министра Турции сообщает последние сводки о 432 погибших и 1352 раненых. Наибольший ущерб причинен городу Эркис, расположенному на северном побережье озера Ван.

Первоначально Турция отклонила помощь других государств, рассчитывая справиться своими силами, но постепенно стало очевидно, что последствия стихийного бедствия более значительны, чем предполагалось ранее.