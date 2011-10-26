ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В Украине растет задолженность по заработной плате», в котором пишет: общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине на 1 октября по сравнению с задолженностью на 1 сентября текущего года выросла на 2,2% - до 1,181 млрд грн.

http://delo.ua/education/v-ukraine-rastet-zadolzhennost-po-zarabotnoj-plate-166759/

* * *

Также «Дело» в публикации «Нацбанк поставил точку в новых правилах обмена наличной валюты» пишет: НБУ опубликовал окончательный, «смягченный», вариант правил купли-продажи наличной валюты. Правда, упрощение правил коснулось лишь продажи долларов, евро и им подобных. Процедуру покупки валюты населением Нацбанк оставил без изменений…

http://delo.ua/finance/itogi-dnja-nacbank-postavil-tochku-v-novyh-pravilah-obmena-nalichn-166762/

* * *

«Дело» в публикации «Азербайджанцы планируют строить в Украине мини-НПЗ и ведут переговоры о покупке Одесского НПЗ» пишет: азербайджанские компании планируют начать освоение Украины с небольших инвестиционных проектов. Ставка делается на средний бізнес…

http://delo.ua/business/azerbajdzhancy-planirujut-stroit-v-ukraine-mini-npz-i-vedut-pereg-166756/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Стоп-машины», в котором пишет: вчера состоялась презентация программы развития украинского автопрома. Она содержит протекционистские меры, которые, по мнению разработчиков, должны привести к росту объемов выпуска автомобилей в Украине в восемь раз к 2020 году. Эти инициативы в штыки воспринимаются импортерами, которые видят в них угрозу для внутреннего авторынка. Многие из них даже могут задуматься над тем, чтобы закрыть свой бизнес в Украине. А специалисты считают, что разработчики слишком оптимистически оценили возможности украинского бюджета по поддержанию отрясли…

http://kommersant.ua/doc/1803278

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украинцам крупно ввезло», в котором пишет: граждане смогут дешевле ввозить товары в Украину, поскольку в Гостаможне согласились поднять планку беспошлинного импорта с 200 евро до 1 тыс. евро. Лишь по почтовым посылкам и экспресс-отправлениям верхняя планка будет увеличена всего до 300 евро. Эксперты считают, что данная норма не приведет к сокращению нелегального ввоза товаров — целесообразным является введение ограничений по видам транспорта…

http://kommersant.ua/doc/1803320

* * *

Издание «Экономические известия» публикует материал «Прибыль банкам только снится», в котором пишет: банковская система Украины продолжает грузнуть в минусах. Совокупный убыток украинских банков за девять месяцев 2011 г. достиг 5,6 млрд. грн. При этом по итогам третьего квартала отрицательный финрезультат составил 4,6 млрд. грн., а за первое полугодие — лишь 1 млрд. грн.

http://finance.eizvestia.com/full/pribyl-bankam-tolko-snitsya

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Гривня на процент не купилась», в котором пишут: в сентябре депозитный портфель физических лиц уменьшился на 2,7 млрд. грн. — до 303,7 млрд. грн. Основное сокращение произошло из-за оттока гривни — 2,8 млрд. вытекло из банков именно в этой валюте. Правда, как отмечают в НБУ, они вернулись в банки в виде валютных вкладов. Тем не менее, по словам экспертов, банки будут вынуждены поднять депозитные ставки в гривне минимум до 16% годовых, чтобы удержать вкладчиков…

http://finance.eizvestia.com/full/grivnya-na-procent-ne-kupilas

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Перевозчики недовольны портами», в котором пишут: Министерство инфраструктуры предлагает создать рабочую группу по разработке закона «О контейнерных перевозках в Украине». Ход МИУ, по всей видимости, является попыткой сгладить растущее возмущение экспедиторов и перевозчиков неэффективной работой контрольных служб в портах страны. В первую очередь под критику попали порты большой Одессы — Одесский морской торговый, Ильичевский морской торговый и Ильичевский морской рыбный порты. Скорее всего, на подходе и порт Южный…

http://state.eizvestia.com/full/perevozchiki-nedovolny-portami

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Судиться за квартиру или разводиться станет значительно дороже» пишет: с 1 ноября плата государству за подачу госпошлины при обращении в суд существенно вырастет — вступает в силу Закон «О судебном сборе»…

http://www.segodnya.ua/news/14302922.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Депутатов хотят заставить экономить бумагу» пишет: в законопроекте депутата от НУНС Руслана Князевича предлагается внести изменения в парламентский регламент и перейти к более активному использованию электронной почты…

http://www.segodnya.ua/news/14302868.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Главная идея Медведева не финансируется» пишет: новых модернизационных проектов бюджетом РФ не предусмотрено, госфинансирование инновационных институтов вроде «Сколкова» сокращается, снизилась интенсивность работы самой комиссии по модернизации…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1403098/stop_modernizaciya

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Дерипаска заранее готовится к худшему» пишут: Олег Дерипаска, чья бизнес-империя с трудом пережила кризис 2008-2009 гг., теперь готовится к трудностям заранее. Его компании оптимизируют бизнес, снижают непроизводственные издержки и сокращают офисный персонал…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1403095/gotovyatsya_k_hudshemu

* * *

Издание «Известия» в публикации «Евразийский Союз: от идеи к истории будущего» пишет: дискуссию об интеграции на постсоветском пространстве, которую начали российский премьер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, продолжает глава Казахстана Нурсултан Назарбаев…

http://izvestia.ru/news/504908

(УНИАН)