Курс НБУ на 26.10.11

Официальный курс НБУ на 26.10.11100 USD – 797.6200 (25 октября – 797.5700)100 EUR – 1110.1275 (25 октября – 1105.1130)10 RUR – 2.6154 (25 октября – 2.5874)Учетные курсы банковских металлов на 26.10.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-132105.81 (25 октября-131678.81)961 XAG 10 Серебро-2552.38 (25 октября-2528.30)962XPT10Платина-123950.15(25 октября-121390.15)964XPD10Палладий-51286.97 (25 октября-49608.85)

Официальный курс НБУ на 26.10.11 100 USD – 797.6200 (25 октября – 797.5700) 100 EUR – 1110.1275 (25 октября – 1105.1130) 10 RUR – 2.6154 (25 октября – 2.5874) Учетные курсы банковских металлов на 26.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-132105.81 (25 октября-131678.81) 961 XAG 10 Серебро-2552.38 (25 октября-2528.30) 962XPT10Платина-123950.15(25 октября-121390.15) 964XPD10Палладий-51286.97 (25 октября-49608.85)

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