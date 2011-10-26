Кабмин проверит подготовку регионов к введению «единого окна» для предпринимателей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Секретариату Кабинета министров проанализировать подготовку в регионах к введению с 1 января 2012 года «единого окна» для предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня, открывая заседание правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что результаты этого анализа будут рассмотрены на одном из заседаний правительства в ноябре.

«Украина должна выигрывать конкуренцию в сфере свободы ведения бизнеса. Должна стать бесспорно привлекательной гаванью для капиталов. Альтернативы этому просто нет», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Н.АЗАРОВА, он доволен тем, что Верховная Рада на минувшей неделе приняла изменения к Налоговому кодексу, которые определяют согласование предпринимателями условий ведения малого и среднего бизнеса.

«Мы выполнили свое обещание. Потому призываю предпринимателей воспользоваться этими возможностями, которые созданы и еще будут создаваться, для проявления трудовой инициативы для новаций», - сказал Н.АЗАРОВ.