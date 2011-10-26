Компромисс на переговорах в Брюсселе достигнут по всем вопросам – Клюев

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ отмечает, что его переговоры в Брюсселе по вопросу подготовки соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом были сложными, однако компромисс достигнут по всем спорным вопросам.

Об этом он написал в своем блоге на сайте «Корреспондент».

«Признаюсь, это были действительно сложные переговоры. Когда речь идет об экономике, каждая сторона пытается отстоять свои национальные интересы. И ЕС, и Украина - не исключение. Несмотря на все сложности, нам удалось достичь компромисс по всем принципиальным пунктам соглашения. Фактически, Украина добилась невозможного - в результате переговоров урегулированы условия украинского экспорта сельскохозяйственной и металлургической продукции. Кроме того, достигнута договоренность о том, что Украина не будет нести финансовую ответственность за прекращение поставок газа в ЕС. А ведь изначально ЕС выдвигал, по сути, дискриминационное условие, чтобы наша страна компенсировала убытки, которые понесут европейские компании из-за прекращения поставок газа через Украину», - написал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что в ходе переговоров поднимался и вопрос относительно Юлии ТИМОШЕНКО.

«Конечно, тема Юлии ТИМОШЕНКО поднималась. Об этом говорили и на встречах, и в кулуарах. Но не этот вопрос определял общий фон переговорного процесса. В центре внимания – экономика», - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день стороны согласовали все ключевые параметры соглашения о ЗСТ. Технические нюансы дорабатывают эксперты. Текст соглашения будет готов к парафированию к концу этого года.

«Украина остается важным партнером для ЕС - не только политическим, но и экономическим. Важность, которую ЕС придает переговорам с Украиной, неоднократно подчеркнул еврокомиссар Карл де ГУХТ. Со своей стороны скажу, что европейская интеграция остается ключевым приоритетом для Украины», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он также процитировал Карл де ГУХТА по поводу соглашения о ЗСТ. ”Этот договор может быть наиболее амбициозным договором этого типа, по поводу которого ЕС когда-нибудь вел переговоры, - не относительно объемов торговли, а относительно экономической интеграции", - заявил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения Соглашения о свободной торговли, которое станет частью Соглашения об ассоциации с ЕС.