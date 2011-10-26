Главное на 26 октября (день)

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Секретариату Кабинета министров проанализировать подготовку в регионах к введению с 1 января 2012 года «единого окна» для предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня, открывая заседание правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что результаты этого анализа будут рассмотрены на одном из заседаний правительства в ноябре.

«Украина должна выигрывать конкуренцию в сфере свободы ведения бизнеса. Должна стать бесспорно привлекательной гаванью для капиталов. Альтернативы этому просто нет», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Н.АЗАРОВА, он доволен тем, что Верховная Рада на минувшей неделе приняла изменения к Налоговому кодексу, которые определяют согласование предпринимателями условий ведения малого и среднего бизнеса.

«Мы выполнили свое обещание. Потому призываю предпринимателей воспользоваться этими возможностями, которые созданы и еще будут создаваться, для проявления трудовой инициативы для новаций», - сказал Н.АЗАРОВ.

Николай АЗАРОВ обещает ликвидировать рейдерство в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что в последнее время увеличилось число рейдерских захватов предприятий, в связи с чем и была возобновлена деятельность комиссии по борьбе с рейдерством. Статус комиссии был повышен и ее возглавил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Криминальный вирус рейдерства снова начал атаковать Украину. Рейдеров не останавливают, а иногда и поддерживают чиновники и те, кто, казалось бы, должен защищать закон. Мы в зародыше положим этому конец. Я ответственно заявляю, что права собственности в Украине будут защищены надежно», - сказал Н.АЗАРОВ. Он пообещал, что чиновники, которые способствуют рейдерству, будут наказаны. «Чиновникам и должностным лицам, которые попробуют содействовать рейдерам, даже не надо ждать решения суда. Любое участие в захватах – это, как минимум, несоответствие занимаемой должности, и поэтому по фактам таких должностных лиц необходимо увольнять немедленно, расследовать и передавать дело в суд», - сказал Н.АЗАРОВ.

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2011 года увеличил активы на 3,9% – до 441,806 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 26 октября.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте уменьшились на 7,8% – до 112,857 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – выросли на 6,8%, до 161,928 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос в 14 раз – до 875 млн. грн. Монетарное золото выросло на 17% – до 8,414 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 27% – до 69,840 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 11,7% – до 53,682 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ увеличились на 1,5%, до 17,082 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 2% – до 342,884 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте – на 3,7% – до 207,502 млрд. грн., обязательства перед МВФ выросли на 1,6% – до 77,977 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в отчетный период оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 10,6% – до 98,922 млрд. грн.

Фонды и другие резервы за январь-сентябрь т.г. увеличились в 2,7 раза – до 16,262 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 0,8% – до 94,060 млрд. грн. Также Нацбанк снизил на 15,587 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.

Украина и Бразилия подписали шесть двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в ряде областей.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, документы были подписаны в присутствии Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Федеративной Республики Бразилия Дилмы РУССЕФФ.

В частности, было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Федеративной Республики Бразилия о военно-техническом сотрудничестве для налаживания двустороннего взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества в сфере ВТС. Документ, в частности, касается развития научных исследований и новейших технологий.

Также стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и Правительством Бразилии относительно сотрудничества в области здравоохранения и медицинских наук. Этот документ позволит координировать политику в медицинской сфере и будет содействовать развитию сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как первичная и специализированная медицинская помощь; медицинское образование, профилактика заболеваний и охрана общественного здоровья; экологическое здоровье; политика в фармацевтической области; эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИДом; политика в области питания.

Кроме того, стороны планируют создать украинско-бразильский Консультативный комитет по вопросам сельского хозяйства между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства, животноводства и продовольственного обеспечения Бразилии. Меморандум о создании украинско-бразильского Консультативного комитета, подписанный сегодня, разработан во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних переговоров на правительственном уровне с целью развития взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере АПК.

Также стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Национальной академией аграрных наук Украины и Бразильской сельскохозяйственной опытной корпорацией «ЭМБРАПА». Документ отображает заинтересованность этих институтов в объединении научного потенциала по обмену технологиями производства биотоплива; разработке экспресс-методов контроля качества сахаросодержащего сырья; селекции в растениеводстве и животноводстве; внедрение новых технологических схем и средств защиты растений; совместном участии в выполнении международных и региональных проектов; организации двусторонних мероприятий; подготовке и стажировке специалистов и т.п.

Подписанты также достигли взаимопонимания между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Агентством по инвестициям и торговле Бразилии «Апекс Бразил» о содействии двусторонним прямым инвестициям. Документ будет способствовать привлечению двусторонних прямых инвестиций и улучшению экономического роста стран путем консультаций, обмена информацией, предоставления услуг, содействия поиску инвестиционных партнеров, создания совместной рабочей группы и разработки соответствующих документов.

Украина и Бразилия также подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Министерством горной промышленности и энергетики Федеративной Республики Бразилия в сфере производства биотоплива.

Социальная политика Украина и Европейский Союз на переговорах в Киеве согласовали ряд положений Соглашения об ассоциации, среди которых, в частности, изъятие ссылки на "долгосрочную перспективу" введения безвизового режима для граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины по итогам переговоров, которые состоялись 25 октября.

"Стороны обменялись компромиссными предложениями относительно перспектив дальнейшего развития отношений между Украиной и ЕС. В ходе обсуждения была подтверждена взаимная настроенность сторон обеспечить амбициозность будущего соглашения и завершить переговоры в сжатые сроки", - отмечается в сообщении МИД.

Делегацию Украины на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел – руководитель аппарата Павел КЛИМКИН, а Европейского Союза - управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешней деятельности Мирослав ЛАЙЧАК.

Европейская комиссия предлагает ввести новые системы учета въезда-выезда граждан третьих стран на территорию стран-членов Европейского Союза, входящих в Шенгенскую зону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном Еврокомиссией 25 октября Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС.

В соответствии с коммюнике, Еврокомиссия предлагает разработать и запустить две новых системы электронного учета въезда-выезда иностранцев на территорию ЕС.

Эти системы, по мнению Еврокомиссии, должны упростить учет въезда-выезда на территорию Евросоюза и усилить защиту внешних границ ЕС, которые уже сейчас ежегодно пересекают около 700 млн. выходцев из третьих стран.

Еврокомиссия, в частности, предлагает запустить систему въезда-выезда, которая будет содержать записи о времени и месте въезда и выезда иностранцев, а также информацию о разрешенном им сроке пребывания на территории Шенгенской зоны.

При этом система заменит собой нынешнюю практику проставления печатей в паспортах.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает создать Программу зарегистрированного путешественника, которая даст возможность отдельным группам часто путешествующих иностранцев получать соответствующий статус и проходить паспортный контроль через специальные автоматические ворота.

По оценкам Еврокомиссии, разработка каждой из двух новых систем может стоить до 200 млн. евро.

Работа над их созданием может начаться после того, как свое мнение выразят Европарламент и Совет ЕС.

Энергетика

Вчера в 6.52 на Южно-Украинской АЭС из-за остановки двух турбонасосов и срабатывания автоматической системы защиты энергоблок № 3 был отключен от объединенной энергосистемы Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 20.00 персоналом смены неисправность, связанная с механическим дефектом регулятора подачи пара на турбину, была устранена и работа энергоблока возобновлена.

По состоянию на 7.00 на сегодняшний день энергоблок № 3 работает в обычном режиме.

Радиационное и противопожарное состояние на станции в пределах нормы.

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