Минюст утвердил правила вступления в вузы

Министерство юстиции Украины утвердило правила вступления абитуриентов в высшие учебные заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

В частности, в 2012 году в связи с проведением в Украине матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу вступительная кампания будет сокращена на один день, и она будет длиться со 2 по 31 июля.

Кроме того, условиями вступления предусматривается, что абитуриенты смогут подавать в вузы аттестаты всех лет, творческие конкурсы будут проводиться с 10 по 31 июля.

До 11 августа будут зачислены студенты, которые будут учиться за государственные средства, а до 25 августа - студенты, которые будут учиться по контракту.

По словам министра, будет сохранен минимальный проходной барьер на уровне 124 баллов, но по профильным предметам он должен быть не ниже 140 баллов.