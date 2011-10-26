Минюст утвердил правила вступления в вузы

15:00, 26 октября 2011
Разное
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Министерство юстиции Украины утвердило правила вступления абитуриентов в высшие учебные заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

В частности, в 2012 году в связи с проведением в Украине матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу вступительная кампания будет сокращена на один день, и она будет длиться со 2 по 31 июля.

Кроме того, условиями вступления предусматривается, что абитуриенты смогут подавать в вузы аттестаты всех лет, творческие конкурсы будут проводиться с 10 по 31 июля.

До 11 августа будут зачислены студенты, которые будут учиться за государственные средства, а до 25 августа - студенты, которые будут учиться по контракту.

По словам министра, будет сохранен минимальный проходной барьер на уровне 124 баллов, но по профильным предметам он должен быть не ниже 140 баллов.

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