Киев рассчитывает получить «киотские средства» на решение экологических проблем

Киевская городская государственная администрация предлагает Киевсовету одобрить проект решения "О реализации проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций" для решения экологических проблем украинской столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В КГГА убеждены, что реализация проектов целевых зеленых инвестиций позволит сократить антропогенные выбросы в атмосферу, улучшить функционирование систем централизованного тепло-, водоснабжения и водоотвода.

"Привлечение средств зеленых инвестиций будет содействовать не только сокращению выбросов парниковых газов, но и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, уменьшению удельных энергозатрат в системе тепло- и водоснабжения. Поэтому КГГА готова в сжатые сроки подготовить эти проекты к одобрению Государственным агентством экологических инвестиций Украины", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 12 октября на заседании в Бонне Комитет Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН) временно прекратил участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

В то же время Министерство экологии и природных ресурсов Украины надеется на скорейшую отмену этого решения.

"К сожалению, ошибки предыдущего правительства создают проблемы с реализацией Киотского протокола в Украине", - сказал министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, напомнив, что Комитет признал некорректным ведение Украиной Кадастра выбросов парниковых газов до 2008 года.

По его словам, на одном из ближайших заседаний Комитет рассмотрит отчет Украины о ведении Кадастра выбросов парниковых газов до 2010 года. "Убежден, что когда Комитет рассмотрит отчет о ведении Кадастра выбросов парниковых газов в 2010 году, все проблемные вопросы будут сняты. Это состоится в ближайшее время", - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.