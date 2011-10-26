«Школа безопасности» и «Фокстрот»: комфортно там, где заботятся о безопасности

25 октября в «Артеке» завершился Слет юных спасателей и I Чемпионат Украины по юношескому многоборью спасателей. В разные уголки Украины после окончания смены повезут юные спасатели новые знания о способах профилактики опасности, собственный опыт спасения от нее, а также медали, кубки, дипломы от организаторов и подарки от партнера соревнования - Группы компаний «Фокстрот».

То, что знаний о безопасности жизни не хватает сегодня ни взрослым, ни детям, свидетельствует статистика. По данным Госкомстата Украины, за 1 полугодие 2011 года от несчастных случаев в непроизводственной сфере погибло 20 544 человека, из них - 523 ребенка.

Уже 12 лет Всеукраинское общественное детское движение Украины «Школа безопасности» совместно с МЧС Украины стремится изменить ситуацию, воспитывая молодежь как агитаторов за безопасность жизни. Сегодня более 200 молодых ребят, которые были успешными участниками движения «Безопасность жизни», работают в подразделениях МЧС и учатся в профильных вузах. «Растут» молодые кадры в кружках при школах, методически-учебных центрах управлений МЧС в областях, а отчитываются о своих умениях на ежегодном слете юных спасателей «Школа безопасности».

В 2011 году очередной Слет состоялся в МДЦ «Артек» - месте, где воспитание молодежи происходит посредством создания ситуации успеха. Здесь все было по-взрослому: избрав здоровый образ жизни, дети приобрели практические навыки и умения действовать в экстремальных ситуациях и с успехом подтвердили это на практике. В течение 10 дней юные спасатели из 20-ти команд со всей Украины соревновались в сводных полевых учениях, поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, в психологических и медицинских тестированиях, конкурсах, семинарах, тренингах по вопросам безопасности жизнедеятельности.

Команды показали способность к спасательным действиям с применением альпинистского и специального спасательного снаряжения. Старшеклассники с успехом выполняли задачи по поиску, деблокированию, оказанию первой помощи и транспортировки условно пострадавших с использованием специального аварийно-спасательного снаряжения. Во время соревнований пожарно-спасательные и инженерные работы проводились в условиях задымления и высоких температур с использованием средств индивидуальной защиты, комплектов специальной обработки, пожарных, гидравлических и портативных аварийно-спасательных устройств и механизмов.

В результате победителями I Чемпионата Украины по юношескому многоборью спасателей стали команды из Николаевской (1 место), Тернопольской (2 место) и Луганской областей (3 место).

Во время взлета участники детского движения «Школа безопасности» не только совершенствовали свое мастерство, но и проводили обучение среди сверстников в лагерях «Артека» - мастер-классы по спасению на воде, оказания первой медицинской помощи, реанимационных мероприятий, знакомили сверстников со средствами пожаротушения и обращения со спасательным снаряжением.

"Взлет сделал победителями всех участников этого мероприятия, теперь школьники станут более осведомленными, сплоченными, а значит - вооружены в борьбе за безопасность жизни, - считает руководитель Всеукраинского общественного детского движения «Школа безопасности» Алла Негриенко.

Даже развлекались участники Слета юных спасателей с пользой - так, давний партнер «Школы безопасности» - Группа компаний «Фокстрот» представил три первых серии мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь», созданные в рамках собственного социального проекта «Школа жизни».

"В этом проекте мы агитируем молодежь за здоровый образ жизни и помогаем воспитывать юных украинских активными гражданами, - говорит председатель Совета учредителей Группы компаний «Фокстрот» Геннадий Выходцев. - Надеемся, партнерство «Фокстрота» поможет сделать жизнь людей более безопасной, а значит - комфортным ".

Активность юных участников Слета подтвердил круглый стол «Дети за безопасный мир». Его участники - дети и взрослые - подготовили, подписали и планируют отправить Президенту Украины резолюцию о возвращении в школы предмета ОБЖД, который учит правилам безопасности и прививает навыки оказывать помощь, как себе, так и тому, кто в этом нуждается.