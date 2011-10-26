Число жертв землетрясения в Турции превысило 470 человек

Число жертв землетрясения в провинции Ван на юго-востоке Турции, по данным на сегодняшний вечер, составило 471 человек, 1,65 тыс. пострадали.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил департамент турецкого правительства по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции Ван на юго-востоке страны 23 октября. В районе ЧП разрушено более двух тысяч домов. Местные сейсмологи прогнозировали, что число погибших может составить от 500 до тысячи человек.

Спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются

Как сообщал УНИАН, в Турцию вылетел самолет МЧС Украины с гуманитарной помощью для провинции Ван, где произошло разрушительное землетрясение.