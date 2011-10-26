Главное на 26 октября (вечер)

Финансы

Украинские банки сократили сальдированный убыток почти в 2 раза

Украинская банковская система в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток почти в 2 раза – до 5,6 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков Украины за девять месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 3,2% и составляли 103,5 млрд. грн. Расходы банков за указанный период уменьшились на 1,1% и составляли 109,1 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

***

Средняя зарплата в Украине в сентябре увеличилась до 2 737 грн.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в сентябре 2011 года по сравнению с августом т.г. увеличилась на 1,6% и на 1 октября составила 2,737 тыс. грн. В то же время, по сравнению с сентябрем 2010 года, средняя зарплата выросла на 16,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 октября т.г. наблюдался в Киеве – 4,072 тыс. грн. (в сентябре средняя зарплата выросла на 0,4%), а также в Донецкой – 3,226 тыс. грн. (рост на 1,3%), Киевской – 2,973 тыс. грн. (рост на 3,8%) и Днепропетровской областях – 2,96 тыс. грн. (рост на 4,9%).

Самый низкий – в Тернопольской – 1,927 тыс. грн. (рост на 0,1%), Херсонской – 2,038 тыс. грн. (рост на 1,8%) и Черниговской областях – 2,047 тыс. грн. (рост на 0,7%).

В целом рост уровня средней заработной платы в сентябре 2011 года наблюдался в 21 области, а также в АР Крым, Киеве и Севастополе, соответственно снижение - в трех областях.

В частности, на 1 октября т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,418 тыс. грн. (рост в сентябре на 1,7% по сравнению с августом), в Винницкой области – 2,189 тыс. грн. (рост на 3,1%), Волынской – 2,08 тыс. грн. (рост на 0,7%), Житомирской – 2,11 тыс. грн. (снижение на 0,5%), Закарпатской – 2,176 тыс. грн. (рост на 3,6%), Запорожской – на 2,719 тыс. грн. (рост на 1,4%), Ивано-Франковской – 2,31 тыс. грн. (рост на 0,3%), Кировоградской – 2,228 тыс. грн. (рост на 2,2%), Луганской – 2,822 тыс. грн. (рост на 1,3%), Львовской – 2,358 тыс. грн. (рост на 1,4%), Николаевской – 2,506 тыс. грн. (рост на 0,7%), Одесской – 2,435 тыс. грн. (рост на 1,2%), Полтавской – 2,614 тыс. грн. (рост на 2,6%), Ривненской – 2,237 тыс. грн. (рост на 0,4%), Сумской – 2,239 тыс. грн. (снижение на 1,8%), Харьковской – 2,524 тыс. грн. (рост на 2,3%), Хмельницкой – 2,135 тыс. грн. (снижение на 0,4%), Черкасской – 2,24 тыс. грн. (рост на 1,4%), Черновицкой – 2,076 тыс. грн. (рост на 1,8%).

По данным Госстата, в январе-сентябре 2011 года в Украине фонд оплаты труда был начислен в размере 251,066 млрд. грн.

***

В Украине увеличилась задолженность по зарплате

В Украине задолженность по выплате заработной платы в сентябре 2011 года по сравнению с августом увеличилась на 2,2% и на 1 октября составила 1,181 млрд. грн.; с начала года задолженность сократилась на 3,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 октября т.г. зафиксирован в трех областях Украины. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 октября т.г. составила 249,532 млн. грн. (в сентябре 2011 года выросла на 7,1%, с начала года — на 6,9%, по сравнению с данными на 1 октября 2010 года сократилась на 0,2%), в Харьковской – 148,239 млн. грн. (в сентябре выросла на 4,2%, с начала года – на 15,9%, по сравнению с 1 октября 2010 года увеличилась на 6,5%), в Луганской – 116,799 млн. грн. (в сентябре выросла на 14,7%, с начала года – на 6,1%, по сравнению с 1 октября прошлого года сократилась на 5,3%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 октября 2011 года составила 82,14 млн. грн. (в сентябре сократилась на 14,1%, с начала года – на 28,2%, по сравнению с 1 октября 2010 года – сократилась на 32,3%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 10 областях Украины.

Соответственно сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 14 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 октября т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 1,055 млн. грн. (в сентябре задолженность сократилась на 16,3%, с начала года – на 66,5%, по сравнению с 1 октября 2010 года – в 4,5 раз), Ривненской – 2,303 млн. грн. (в сентябре сумма задолженности снизилась на 1,7%, с начала года – почти в 4 раза, по сравнению с 1 октября 2010 года – почти в 4 раз) и Ивано-Франковской областях – 7,228 млн. грн. (в сентябре задолженность выросла на 9,1%, с начала года – сократилась на 9,7%, по сравнению с 1 октября 2010 года – сократилась на 22%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.

***

Беларусь планирует в 2012 году привлечь 3,8 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций

Минск. В 2012 году Беларусь планирует привлечь 3,8 млрд.долл. прямых иностранных инвестиций, в том числе 2,5 млрд.долл. – за счет реализации приватизационных проектов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил в среду, 26 октября, министр экономики страны Николай СНОПКОВ в ходе прямой телефонной линии в газете «Республика».

Н.СНОПКОВ отметил, что макроэкономическое прогнозирование на 2012 год будет зависеть от трех основных показателей, от которых напрямую зависит экономика. Это прогнозы по инфляции, производительности труда и положительному сальдо торгового баланса.

«Следующий год мы определяем как год балансировки, стабилизации, год формирования условий для устойчивого развития в дальнейшем. Поэтому самое главное условие - это удержать в рамках прогноза инфляцию (на 2012 год в Беларуси закладывается параметр инфляции на уровне 19-20% к декабрю 2011 года – УНИАН). Второе условие - рост производительности труда, что подразумевает снижение энерго- и материалоемкости, которые являются и будут являться основополагающими индикаторами в следующем году. И третий важный аспект, это положительное сальдо торгового баланса», - сказал министр экономики Беларуси.

Он также отметил, что четвертым фактором, который влияет на платежный баланс, а также на рост производительности труда, являются прямые иностранные инвестиции.

«В 2012 году мы планируем привлечь 3,8 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций, в том числе 2,5 млрд. долл. за счет приватизации», - подчеркнул Н. СНОПКОВ.

Как сообщал УНИАН, по итогам восьми месяцев 2011 г. в экономику Беларуси привлечено 1,1 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций из запланированных на год 6,5 млрд. долларов.

***

ТЭК

Ежегодное собрание членов Оптового рынка электроэнергии пройдет 17 февраля

Ежегодное собрание членов Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) пройдет 17 февраля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Совета ОРЭ.

Справка УНИАН. Согласно Договору членов Оптового рынка электроэнергии Украины, в компетенцию ежегодного общего собрания членов ОРЭ входит утверждение отчетов Совета ОРЭ о работе за прошедший год, аудитора о работе ОРЭ, работы оператора рынка ГП «Энергорынок», а также изменение персонального состава голосующих директоров Совета ОРЭ.

***

В России заработал нефтепровод, позволяющий диверсифицировать поставки в западном и восточном направлениях

Москва. В России введен в эксплуатацию нефтепровод «Пурпе - Самотлор», позволяющий оперативно диверсифицировать поставки нефти как в западном, так и в восточном направлениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

Как отметил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, с запуском «Пурпе-Самотлор» нефть с месторождения Ямало-Ненецкого округа и севера Красноярского края получает выход в трубопроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан – и далее на НПЗ востока страны – по кратчайшему маршруту». Таким образом, с вводом нефтепровода у России появляется техническая возможность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и диверсифицировать поставки нефти как в западном, так и в восточном направлении. Тем самым достигается дополнительная устойчивость нефтяной отрасли России, подчеркнул министр энергетики РФ.

Справка УНИАН. Магистральный нефтепровод «Пурпе - Самотлор» является составной частью трубопроводной системы «Заполярье - Пурпе - Самотлор», реализация которой осуществляется ОАО «АК «Транснефть» в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации последовательно в два этапа по мере развития и обустройства новых месторождений: строительство нефтепроводов «Пурпе - Самотлор» и «Заполярье - Пурпе». Маршрут нефтепровода проходит по территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и имеет протяженность 429 км. Диаметр используемых труб – 1020 мм, пропускная способность – 25 млн. тонн в год. Проектом предусматривается реконструкция нефтеперекачивающей станции (НПС) «Пур-Пе», НПС «Самотлор», строительство промежуточной НПС, объектов внешнего электроснабжения, технологической связи, а также соответствующей инфраструктуры.

Магистральный нефтепровод «Заполярье - Пурпе - Самотлор» является составной частью единой российской трубопроводной системы и связующим звеном между западной и восточной ее составляющими. Реализация этого проекта позволит направлять потоки нефти на экспорт в европейском направлении - по магистральному нефтепроводу «Дружба» и через морские порты «Приморск», Новороссийск, Туапсе, а также в восточном направлении - по трубопроводной системе «Восточная Сибирь - Тихий океан» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт «Козьмино» и в Китайскую Народную Республику.

***

Транспорт/Связь

Кабмин зарегистрировал в ВР законопроект об реорганизации «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины 24 октября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона Украины "Об особенностях создания Государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования".

Текст документа размещен на сайте парламента.

Законопроект разработан Министерством инфраструктуры Украины на основании Концепции Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины 27 декабря 2006 г., и Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010 - 2015 годы, утвержденной постановлением Кабмина 16 декабря 2009 г. № 1390.

Как отмечается в документе, создание Общества не требует предварительного разрешения Антимонопольного комитета Украины.

Общество образуется как Публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности, на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизовываются путем слияния.

Согласно законопроекту, целью создания Государственного акционерного общества железнодорожного транспорта является повышение эффективности деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, удовлетворение потребностей потребителей в перевозках, развитие конкурентной среды на рынке железнодорожных перевозок, совершенствование системы управления железнодорожным транспортом путем разграничения хозяйственных функций и функций государственного управления. Это позволит создать условия для развития конкуренции на смежных с естественной монополией рынках, в том числе путем формирования вертикально интегрированных структур по видам деятельности: грузовые перевозки; пассажирские перевозки во внутреннем и международном сообщении; пассажирские перевозки в пригородном и региональном сообщении; содержание и эксплуатация инфраструктуры; предоставление услуг локомотивной тяги; ремонт подвижного состава; строительство и ремонт объектов инфраструктуры; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, содержание объектов социальной сферы.

Устав Общества утверждается Кабинетом министров Украины. Учредителем Общества является государство в лице Кабинета министров.

Полномочия единственного акционера Общества осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и предприятий железнодорожного транспорта.

Согласно законопроекту, одновременно с принятием решения о создании Общества КМУ формирует комиссию по его созданию, в состав которой входят представители Кабинета министров, Мининфраструктуры, Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, Фонда государственного имущества Украины, центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики, профсоюзов, действующих в области.

Комиссия в четырехмесячный срок со дня утверждения ее состава подает центральному органу исполнительной власти в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры для утверждения в месячный срок сводный передаточный акт, сводный акт оценки имущества железнодорожного транспорта общего пользования, а также проект устава общества для представления КМУ.

В уставный капитал Общества вносятся: имущество железнодорожного транспорта общего пользования; 100% акций акционерных обществ, производящих ремонт тягового подвижного состава и изготавливающих железобетонные конструкции и шпалы; акции (доли, паи), принадлежащие государству в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, образованных с участием предприятий железнодорожного транспорта и пр.

Как отмечают разработчики проекта, реализация документа позволит создать вертикально интегрированную структуру, способную эффективно функционировать в условиях обострения международной технологической конкуренции, повысить эффективность функционирования отрасли и, как следствие, приведет к повышению конкурентоспособности украинских железных дорог на рынке транспортных услуг.

При этом законопроектом предлагается внести ряд изменений в нормативные акты, в частности, исключить из перечня объектов, которые не подлежат приватизации, ряд вагоноремонтных заводов и пр.

Напомним, 16 декабря 2009 г. правительство одобрило проект постановления об утверждении Госпрограммы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы. В соответствии с проектом, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта до 2015 г. будет осуществляться в три этапа.

***

УЗ рекомендует пассажирам уточнять время отправки поездов из-за перехода на зимнее время

В связи с принятым Верховной Радой Украины решением о переходе на зимнее время, график движения поездов «Укрзализныци» в дальнем, международном и транзитном сообщении требует корректировки, причем в сжатые сроки.

В связи с этим, «Укрзализныця» рекомендует пассажирам уточнять время отправки поездов на станции отправки из-за перехода на зимнее время, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, впервые разница во времени с Россией, Беларусью и Молдовой составит 2 часа.

Как отмечают в ведомстве, это означает, что поезда из Украины будут приходить на границу со странами СНГ с опозданием на час позже, а из стран СНГ – на час раньше. Соответственно, график движения требует согласования не только пассажирского движения (включая пригородное), но и грузового в единую систему.

Железнодорожники обещают разработать и согласовать новый график со странами СНГ до 3 декабря т.г., хотя обычно на данную процедуру уходит два месяца и более.

Согласно сообщению, в переходный период возможны опоздания поездов и неудобства для пассажиров, связанные со временем их отправки со станции назначения. Особенно это касается тех, кто взял билеты на даты с 30 октября по 3 декабря на международные и транзитные поезда. Как отмечают в «Укрзализныце», этим пассажирам лучше уточнить время отправки своего поезда на станции отправления.

Как пояснил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления Игорь БРЕУС, пассажиры из стран СНГ будут прибывать в Украину на час раньше, однако те, кто едет из Украины в Россию или Беларусь могут опоздать на пересадку, т.к. их поезда будут прибывать на час позже.

«Совет для пассажиров, которые еще не купили билеты покупать их после того, как будет проведена корректировка графика и открыта продажа, особенно на поезда международного значения. До 1 декабря график будет откорректирован и будет открыта продажа», - сказал он.

Что касается пассажиров, которые уже приобрели билеты на период с 30 октября по 3 декабря, то они должны быть очень внимательны. По данным «Укрзализныци», поезда, которые приходят из СНГ, будут приезжать на час раньше. Поэтому украинские пассажиры, которые приобрели на них билеты, могут явиться на вокзал и обнаружить, что их поезд ушел на час раньше. «Рекомендуем приходить заблаговременно за 1-1,5 часа. В билетах, которые будут приобретаться после 30 октября, будет указываться время с учетом зимнего времени и графика на этот период. Кассиры могут ручкой писать время отправления, если график к тому времени не будет откорректирован», - отмечают в ведомстве.

По словам И.БРЕУСА, большая часть билетов на железных дорогах продается за три дня. «Поэтому до 1 декабря продажа билетов на даты после 3 декабря будет открыта и из Украины, и из России. Вопросы внутреннего графика и продажи билетов внутри Украины мы планируем решить уже в начале ноября», – сообщил он.

Справка УНИАН. Российская Федерация 3 июня отменила переход на зимнее время. В связи с этим были пересмотрены и переработаны графики движения поездов. 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла решение об отмене перехода на зимнее время. Данное решение повлекло необходимость корректировки расписания движения поездов дальнего следования и поездов, следующих транзитом через Украину. 18 октября Верховная Рада отменила ранее принятое решение об отмене перехода на зимнее время.

***

Строительство

Кабмин утвердил порядок ведения Госреестра прав на недвижимое имущество

Кабинет министров утвердил порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Соответствующее постановление, разработанное Министерством юстиции во исполнение Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений", было принято сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в Министерстве юстиции.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, государственная регистрация прав на недвижимое имущество в порядке, определенном этим законом, будет осуществляться в Украине с 1 января 2012 года. При этом законом определяется, что порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество должен быть утвержден Кабмином.

Принятое постановление регламентирует процедуру ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которую будет осуществлять новосозданная Государственная регистрационная служба (Укргосреестр) и структурные подразделения территориальных органов Минюста, которые обеспечивают реализацию полномочий Укргосреестра.

В частности, урегулированы вопросы, связанные с регистрацией запросов, поиском сведений, внесением соответствующих записей, оформлением решений и свидетельств относительно права собственности на недвижимое имущество, предоставлением информации физическим и юридическим лицам, а также другие вопросы осуществления государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Реестр будет содержать информацию о недвижимом имуществе; праве собственности и субъектах этого права; других вещных правах и субъектах этих прав; обременении прав на недвижимое имущество и субъектах этих прав.

Предусматривается, что выдержки из реестра будут предоставляться, в частности, владельцам недвижимого имущества или его наследникам; лицам, в интересах которых установлено обременение вещных прав на недвижимое имущество; лицам, которые имеют вещные права на недвижимое имущество, в процедуре государственной регистрации такого права и других случаях.

Министр отметил, что постановление обеспечит надлежащую реализацию Закона “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременении”, поскольку с его принятием детально регламентированы все процедуры, необходимые для функционирования Государственного реестра прав - регистрация заявлений, запросов в базе данных; поиск сведений; внесение записей, изменений к ним, отмена таких записей и тому подобное.

***

Инвентаризация выявила исчезновение в Киеве 52 памятников археологии

Инвентаризация центрального исторического ареала Киева выявила исчезновение 52 памятников археологии.

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ в ходе обсуждения Историко-архитектурного опорного плана Киева, который является составляющей Генерального плана до 2025 года, на Консультативном совете Главного управления охраны культурного наследия исполнительного органа Киевсовета (КГГА).

«У нас есть хорошая новость – в Киеве из 2042 археологических памятников всё же осталось 1990 памятников, из которых только 13, – в критическом состоянии. Поэтому рейдерам и застройщикам еще уничтожать их и уничтожать», - заявил А.БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Председатель комиссии подчеркнул, что нужно обратить особое внимание на другую цифру: за последние годы в Киеве исчезло 52 памятника. Это лишь те памятники, которые имели официальный статус, подчеркнул он.

«Добавьте к этому множество домов, которые в угоду их владельцев, - мечтавших их снести, - не получили этого статуса или были лишены статуса памятника», - заметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат Киевсовета убежден, что киевляне «должны встать на пути у власти и застройщиков, потому что другого способа спасти Киев нет. Поскольку, ни КГГА, ни Киевсовет на это не способны».

***

Marriott Hotels International планирует к Евро-2012 открыть первую в Украине гостиницу

Международный гостиничный оператор Marriott Hotels International к Евро-2012 планирует открыть первую в Украине пятизвездочную гостиницу Renaissance в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам региональный директор по развитию в Восточной Европе Marriott Hotels International Ивица ЧАЧИЦ в ходе пятого ежегодного международного Hospitality Industry Forum.

По его словам, гостиница, которая расположена в центральной части города, будет включать 150-200 номеров. Другие подробности об открытии не раскрываются до подписания договора об управлении с девелопером.

«Мы планируем анонсировать первый отель сети в Киеве в течении месяца. Переговоры уже близятся к завершению», - добавил он.

И.ЧАЧИЦ также сообщил о планах сети в следующие три года управлять двумя-тремя гостиницами в Киеве, а в течение ближайших 3-5 лет - открыть по одной гостинице в городах-миллионниках (Львове, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе).

По его словам, сегодня оператор ведет переговоры об управлении гостиницами с несколькими девелоперами в Днепропетровске, Харькове и Киеве.

Справка УНИАН. Marriott Hotels International Ltd. (головной офис в Вашингтоне)— международный гостиничный оператор. Основными брендами, помимо Marriott Hotels & Resorts, являются также Renaissance Hotels, The Ritz-Carlton, Residence Inn, Courtyard, Fairfield Inn & Suites, TownePlace Suites SpringHill Suites.

***

Фондовый рынок

ФГИУ объявил конкурс по продаже 99,981% акций артемовского машзавода "Победа труда"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 99,981% госпакета акций ПАО "Артемовский машиностроительный завод "Победа труда".

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно предоставленной информации, стартовая цена выставляемого на продажу госпакета составляет 12 млн. 250 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО "Артемовский машиностроительный завод "Победа труда" (г. Артемовск, Донецкая обл.) занимается производством металлообрабатывающего и горно-резательного инструмента.

Объем реализованной продукции за первое полугодие т.г. составил 6 млн. 827 тыс. грн., убыток - 797 тыс. грн., дебиторская задолженность - 4 млн. 52 тыс. грн., кредиторская - 7 млн. грн., стоимость активов - 4 млн. 620 тыс. грн.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН