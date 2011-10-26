Анонс на 27 октября

* Начнется Международная конференция в рамках Программы председательства Украины в Комитете министров СЕ на тему: «Цифровое вещание в Европе: правовые, регуляторные и технические аспекты». Организаторы - Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания совместно с проектом ЕС и СЕ «Содействие европейским стандартам в украинской медийной среде». Участники: Владимир Ристовски, глава Офиса Совета Европы в Украине; Жозе Мануэл Пинту Тешейра, Посол, глава Представительства Европейского Союза в Украине; Владимир Манжосов, председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; Александр Курдинович, председатель Госкомитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

* В Киеве состоится выездное заседание Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов, на котором будут обсуждаться вопросы развития социального диалога, нарушение прав профсоюзов в Украине, проведение пенсионных реформ в странах СНГ и тому подобное. В заседании примут участие лидеры профсоюзных объединений России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, международных отраслевых профобъединений, членских организаций ФПУ, руководители объединений организаций работодателей и представитель Международной организации труда.

* Состоится ИХ Объединенный съезд Союза арендаторов и предпринимателей Украины и Ассоциации работодателей торговли и коммерческой сферы экономики Украины. Вопрос: об экономических свободах, практике применения и изменения в Налоговый кодекс Украины, в т.ч. в части упрощенной системы налогообложения; о состоянии регуляторной политики и ход дерегуляции предпринимательской деятельности в Украине; о репрезентативности бизнес-ассоциаций в переговорах с властями и профсоюзами согласно Закону «О социальном диалоге в Украине»; о консолидации общественных объединений предпринимателей и об идее создания единого всеукраинского объединения организаций работодателей.

* Состоится круглый стол на тему «Предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынках лекарственных средств». В мероприятии примут участие представители органов власти и фармацевтического бизнеса. В частности, речь пойдет об определении механизмов сотрудничества власти и бизнеса с целью недопущения необоснованного повышения цен на лекарства.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

* Состоится круглый стол: «Реформирование рынка облигаций в Украине», инициированный Ассоциацией «Украинские Фондовые Торговцы». Планируется обсуждение корпоративных особенностей защиты держателей облигаций, гражданских правоотношений при обеспечении исполнения обязательств по облигациям, обсуждения Проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно развития финансовых инструментов и совершенствования механизмов защиты прав инвесторов на фондовом рынке) и др.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Возобновление сотрудничества Украины с МВФ: экономическая и политическая целесообразность». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; главный научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины Владимир Сиденко.

* Состоится брифинг председателя правления Государственного ипотечного учреждения В.Миргородского о результатах и перспективах Программы ГИУ «Финансирование завершения строительства объектов жилого назначения».

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63