Число жертв землетрясения в Турции превысило 480 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 481 человека, пострадавших - до 1 тыс. 650.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении премьер-министра Турции Реджепа ЭРДОГАНА.

В результате мощнейшего землетрясения, потрясшего юго-восточную турецкую провинцию Ван 23 октября, частично или полностью разрушены 2 тыс. 262 строений.

На поисково-спасательных работах задействованы 816 спасателей, 145 карет "скорой помощи", 7 самолетов, 11 передвижных клиник и 2 тыс. 445 военнослужащих.

Правительство Турции 15 октября запросило иностранную помощь для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Письменный запрос от имени правительства был направлен 30 государствам. Главным образом речь идет о палатках, готовых и сборных домах, которые требуются для временного расселения жителей. Среди уже оказавших помощь стране - Украина, предоставившая четыре специальных модуля, оснащенные автономными системами обогрева и вентиляции, и Казахстан (5065 тонн мясных консервов, 12 тонн гречневой крупы, 20 десятиместных зимних палаток, 20 печей для обогрева, 200 одеял, 1 тонна чая, 15 тонн макаронных изделий). Япония, также пережившая сильнейшее землетрясение этой весной, приняла решение оказать Турции помощь в размере 400 тыс. долл. для ликвидации последствий стихийного бедствия, а также направить в провинцию Ван палатки и предметы первой необходимости. Израиль также планировал направить в Турцию 7 мобильных жилых комплексов на борту грузового самолета "Боинг-747". Азербайджан и Иран еще 23 октября направили в Ван группы спасателей, продовольствие, палатки и теплые одеяла.

МЧС России готово выслать в Турцию два транспортных самолета с медикаментами, полевым госпиталем и прочим оборудованием.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло днем 23 октября в провинции Ван на юго-востоке Турции. После первого разрушительного удара последовало еще около 300 повторных сотрясений почвы магнитудой до 6.