В Турции мародеры разграбили 17 грузовиков с гуманитарной помощью

В Турции за понедельник и вторник мародеры разграбили 17 грузовиков с продовольствием и вещами для пострадавших от землетрясения.

Об этом сообщает Lenta.ru, со ссылкой на главу турецкого Красного полумесяца Ахмета Лютфи АКЕРА.

Местная полиция подтвердила информацию о грабежах гуманитарных грузов. По словам местных жителей, захваченные вещи обычно продаются на черном рынке.

Кроме того, зрители турецкого телевидения могли в прямом эфире наблюдать ограбление одного из грузовиков с гуманитарной помощью.

Вместе с тем, десятки жителей пострадавших от стихии районов, не получившие помощи после бедствия, захватили грузовик, перевозивший еду и одеяла. Об этом инциденте, который произошел в городе Ван, сообщили СМИ местные власти.

По официальным данным, число жертв произошедшего в воскресенье на востоке Турции землетрясения магнитудой 7,2 достигло 459 человек, более 1350 человек были ранены, разрушены более 2 тыс. зданий.

Как сообщалось ранее, власти выделили на ликвидацию последствий стихии 1,7 млн. долларов. В сборе гуманитарной помощи участвуют добровольцы из всех регионов Турции. Кроме того, вчера власти Турции согласились принять помощь, предложенную после известий о бедствии иностранными государствами.

Турецкие власти уже неоднократно подвергались упрекам в плохой организации операций по спасению и помощи пострадавшим.