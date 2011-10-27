Украина 30 октября перейдет на зимнее время

30 октября в 04.00 по киевскому времени в Украине отменяется действие “летнего времени” переводом часовой стрелки на один час назад.

Об этом напоминает Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики в сообщении, переданном УНИАН.

Переход на “зимнее время” в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», отмечают в Госпотребстандарте.

Как сообщал УНИАН, в первый раз «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ.

Сразу после этого и в Украине начали звучать предложения об отмене перехода на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которымй установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызывали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, поскольку такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам исчисления времени и фактически внедряет в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, действующим в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». То есть, в Украине был сохранен переход на зимнее время.