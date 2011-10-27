Сегодняшняя резолюция Европарламента в отношении Украины будет самой жесткой - Немыря

Заместитель главы партии "Батьківщина", бывший вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что резолюция Европейского парламента в отношении Украины, которую планируют обнародовать 27 октября, будет самой жесткой.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Если сравнивать с предыдущими – в ноябре прошлого года либо июня этого года - , то это самая жесткая резолюция", - заявил Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что по данной резолюции, в отличие от предыдущих, был достигнут консенсус между всеми политическими группами Европарламента.

Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что Европарламент требует пересмотреть обвинительный приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО. В противном случае подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом может оказаться под угрозой.

"Это приговор политике Президента ЯНУКОВИЧА, которая за последние месяцы обрела явные антиевропейские признаки", - подчеркнул политик.

По мнению бывшего вице-премьера, Украина движется не в сторону евроинтеграции, а «погрязает в трясине серой зоны неопределенности, которая даже не является постсоветской и сдерживает какие-либо возможности для модернизации».