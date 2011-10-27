ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Прокуратура: корпорация Тимошенко вывела за рубеж $690 млн.», в котором пишет: в 1996-1997 годах корпорация «Единые энергетические системы Украины» перечислила на счета зарубежных компаний около $690 млн., констатируют в прокуратуре…

http://delo.ua/ukraine/prokuratura-korporacija-timoshenko-vyvela-za-rubezh-690-mln-166812/

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Также «Дело» в публикации «Университет депутата-"регионала" денег не считает» пишет: Национальный университет налоговой службы, находящийся на беспрецедентном государственном финансировании, решил «вооружиться» носителями информации на сумму почти 549 тыс. грн. Ректором вуза, как известно, является депутат-"регионал" Петр Мельник…

http://delo.ua/ukraine/universitet-deputata-regionala-deneg-ne-schitaet-166821/

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«Дело» в публикации «Украинский Интернет ожидают инвестиции?» пишет: в Украине есть огромные возможности для развития Интернет-предпринимательства. Об этом заявили инвесторы, вкладывающие средства в онлайн-стартапы, во время конференции IDCEE 2011…

http://delo.ua/business/ukrainskij-internet-ozhidajut-investicii-166834/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Соглашение об ассоциации с Евросоюзом — это не договор о перемирии с врагом», в котором пишет: 20-й раунд переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом завершился провалом, утверждают источники издания. Киев не отступил от требования фиксации в документе перспективы членства в ЕС и не пошел на компромисс по другим спорным моментам. Единственным вопросом, по которому достигнут успех, стал отказ от термина "долгосрочный" в отношении отмены визового режима, однако назвать это достижением переговорных групп нельзя — стороны лишь реализовали решение, достигнутое на саммите Восточного партнерства. О ситуации в переговорном процессе рассказал руководитель переговорной группы Евросоюза, управляющий директор европейской дипломатической службы по России, восточным соседям ЕС и Западным Балканам Мирослав Лайчак…

http://kommersant.ua/doc/1804089

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Железная дорога к реформе», в котором пишет: правительство наконец занялось реформой "Укрзализныци". В парламенте зарегистрирован законопроект о создании на ее базе государственной акционерной компании. После акционирования УЗ должна лишиться функции регулятора и получить более понятную для участников рынка и инвесторов структуру управления. Реформирование должно будет проводиться по примеру немецкой железной дороги и с учетом ошибок аналогичных реформ в России и СНГ…

http://kommersant.ua/doc/1803920

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Арбузов заплатит золотом», в котором пишет: Национальный банк до конца года намерен предложить частным инвесторам золотые инвестиционные монеты, которые будут продаваться через сеть банков-агентов…

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov-zaplatit-zolotom

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Лист активно покупают», в котором пишут: емкость украинского рынка металлопроката продолжает расти. За 9 месяцев 2011 г. поставки металлопроката на украинский рынок увеличились до 5,4 млн. т. В VI квартале подобные темпы прироста в потреблении стали вряд ли удастся сохранить из-за негативных ценовых ожиданий. Трейдеры и потребители не будут пополнять складские запасы по примеру последних месяцев 2010 г.

http://markets.eizvestia.com/full/list-aktivno-pokupayut

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«Экономические известия» публикуют материал «Бычки в запрете», в котором пишут: табачный рынок в Украине уже давно стал мальчиком для битья. Борцы против курения требуют взять и запретить. Народные избранники ратуют за нескончаемое повышение налогов для отрасли…

http://markets.eizvestia.com/full/bychki-v-zaprete

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Газета «Сегодня» в публикации «Медленнее всего растут зарплаты у бюджетников» пишет: каждый украинец в среднем заработал 2737 гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14303416.html

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Также «Сегодня» в публикации «Кодекс этики киевского метро: работникам приказано улыбаться» пишет: в столичном метрополитене разработаны правила вежливого общения персонала с пасажирами…

http://www.segodnya.ua/news/14303388.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Минэкономразвития выступило против ограничений трат на роскошь» пишет: Минэкономразвития предлагает правительству РФ не поддерживать поправки в закон о госзакупках, усложняющие чиновникам покупку дорогих легковых автомобилей. Одна из причин — дешевые автомобили чаще ломаются…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1404391/mozhno_na_mersedese

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Также «Ведомости» в публикации «Абонента заставят заплатить за незаказанный интернет-роуминг» пишут: абонент может оказаться в долгу перед оператором, даже выбрав авансовую систему оплаты, — решение петербургского районного суда…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1404390/smartfon_poputal

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Издание «Известия» в публикации «Президентская власть решила показать, кто в доме хозяин» пишет: бывший мэр Москвы и свидетель по делу Банка Москвы Юрий Лужков рассказал о предстоящем возвращении в Россию и о готовности разделить судьбу Ходорковского…

http://izvestia.ru/news/505131

(УНИАН)