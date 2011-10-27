Сегодня европарламент определится в отношении Украины

В сегодняшней резолюции Европейского парламента относительно Украины будет зафиксирована европейская перспектива для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Главное, что эта резолюция Европарламента сегодняшняя, она фиксирует, что как раз европейскую перспективу Украина имеет. При всех критических положениях это как раз создает тот подход, который поощряем», - сказал О.ВОЛОШИН.

При этом, по его словам, в Европейском Союзе считают, что, несмотря на то, что не все в Украине отвечает европейским стандартам, Украина является европейской нацией.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент сегодня, 27 октября, будет голосовать по поводу резолюции о текущей ситуации в Украине.

Соответствующий пункт содержится в повестке дня пленарного заседания Европарламента, которое будет проходить 24-27 октября в Страсбурге.

Ранее, 12 октября, в Европейском парламенте состоялись срочные дебаты относительно ситуации в Украине, во время которых депутаты в целом высказались за продолжение переговоров с Украиной относительно Соглашения об ассоциации.

Вместе с тем многие депутаты подчеркнули необходимость направить украинской власти четкий сигнал о том, что если ситуация с демократией не улучшится, подписание Соглашения будет отложено на неопределенное время. По результатам этих дебатов Европарламент запланировал принять резолюцию относительно ситуации в Украине на своей сессии.

Заместитель главы партии "Батьківщина", бывший вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что резолюция Европейского парламента в отношении Украины, которую планируют обнародовать 27 октября, будет самой жесткой. Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Если сравнивать с предыдущими – в ноябре прошлого года либо июня этого года - , то это самая жесткая резолюция", - заявил Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что по данной резолюции, в отличие от предыдущих, был достигнут консенсус между всеми политическими группами Европарламента.

Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что Европарламент требует пересмотреть обвинительный приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО. В противном случае подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом может оказаться под угрозой.

"Это приговор политике Президента ЯНУКОВИЧА, которая за последние месяцы обрела явные антиевропейские признаки", - подчеркнул политик.

По мнению бывшего вице-премьера, Украина движется не в сторону евроинтеграции, а «погрязает в трясине серой зоны неопределенности, которая даже не является постсоветской и сдерживает какие-либо возможности для модернизации».