Председатель КГГА 27-28 октября посетит с рабочим визитом Париж

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ 27-28 октября посетит с рабочим визитом Париж.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в ходе визита запланированы рабочие встречи А.ПОПОВА с представителями государственных, политических и бизнесовых кругов Франции.

В частности, председатель КГГА проведет рабочую встречу с представителем группы дружбы Франция-Украина, сенатором Раймондом КУДЕРКОМ и министром Аланом МАДЛЕНОМ. Также А.ПОПОВ обсудит вопросы местного самоуправления с председателем Ассоциации местных избранников (MNEL) Андре САНТИНИ.

Кроме того, запланирован визит А.ПОПОВА в центр обработки и энергетической переработки бытовых отходов ІССЕАН (ISSEANE), расположенного в предместье Парижа. Предусмотрена встреча с руководством компании Natekko, на которой будут подниматься вопросы налаживания сотрудничества в области экологической безопасности. Вместе они осмотрят уникальный эко-дом.

Также А.ПОПОВ обсудит вопросы привлечения инвестиций в экономику Киева с представителями бизнеса Франции.